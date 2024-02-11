Оккупанты атаковали Киевскую область "Шахедами": от обломков вспыхнул пожар, есть повреждения

Россия ночью 11 февраля массированно атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Часть беспилотников враг направил на Киевскую область.

В общем оккупанты запустили 45 “Шахедов”. Боевая работа продолжалась почти 6 часов – украинские защитники уничтожили 40 беспилотников.

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В результате падения обломков есть повреждения в Киевской области

Ночью 11 февраля враг в очередной раз атаковал Киевскую область. Силы и средства ПВО работали в регионе и сбили все дроны, которыми враг пытался нанести удары по столице.

Благодаря удачной работе наших мобильно огневых групп попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано,

– отметил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Впрочем, от падения обломков есть повреждения. Так, на территории одного из предприятий возник пожар. Также повреждены складские помещения, СТО, ангар, админздание предприятия, легковой автомобиль и погрузчик.

Спасатели оперативно прибыли на место событий и ликвидировали возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших.

Сейчас все оперативные группы продолжают фиксировать последствия ночной атаки.

Массированная атака "Шахедами" 11 февраля