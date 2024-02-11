Оккупанты атаковали Киевскую область "Шахедами": от обломков вспыхнул пожар, есть повреждения
Источник:Киевская ОВА
Россия ночью 11 февраля массированно атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Часть беспилотников враг направил на Киевскую область.
В общем оккупанты запустили 45 “Шахедов”. Боевая работа продолжалась почти 6 часов – украинские защитники уничтожили 40 беспилотников.
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В результате падения обломков есть повреждения в Киевской области
Ночью 11 февраля враг в очередной раз атаковал Киевскую область. Силы и средства ПВО работали в регионе и сбили все дроны, которыми враг пытался нанести удары по столице.
Благодаря удачной работе наших мобильно огневых групп попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано,
– отметил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Впрочем, от падения обломков есть повреждения. Так, на территории одного из предприятий возник пожар. Также повреждены складские помещения, СТО, ангар, админздание предприятия, легковой автомобиль и погрузчик.
Спасатели оперативно прибыли на место событий и ликвидировали возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших.
Сейчас все оперативные группы продолжают фиксировать последствия ночной атаки.
Массированная атака "Шахедами" 11 февраля
- Вечером 10 февраля Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили "Шахеды". Тревога начала распространяться по стране с Юга и впоследствии дошла и до Киевской области. Враг атаковал в несколько волн, поэтому угроза существовала с 20:46 до 03:46. В течение почти всего этого времени продолжалась боевая работа.
- Большую часть дронов оккупанты направили на Юг. Враг прицельно атаковал Николаевскую область. Там повреждена гражданская инфраструктура, был пожар, который оперативно ликвидировали. Также в результате атаки в Николаеве повреждено административное здание, жилые и дачные дома, автомобили и газопровод.
- Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что есть повреждения и в Одесской области. Там обломки сбитого "Шахеда" повредили спортивный комплекс.
- Не обошлось без пострадавших. Ранения получил один человек в Николаеве – он в среднем состоянии. Также пострадал в результате ночной атаки 39-летний мужчина в Днепропетровской области. Он получил легкие травмы, поэтому отказался от госпитализаций и будет лечиться дома.