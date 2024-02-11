Защитники неба разрушают планы врага: на Киевщине половину "Шахедов" сбили мобильные группы
Источник:Сергей Наев
Украинские защитники продолжают давать отпор врагу и разрушать его планы. Так, оккупанты пытались атаковать Киевскую область "Шахедами", однако ПВО сбила все дроны-камикадзе.
Половину из всех “Шахедов” сбили мобильные огневые группы. Они в очередной раз дали отпор врагу и защитили небо от планов оккупантов.
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Мобильные огневые группы на защите столицы
Ночью 11 февраля Россия в очередной раз атаковала территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". 10 ударных беспилотников враг направил на Киевщину, однако украинские защитники уничтожили все дроны на подступах к столице.
Как сообщил Наев, 5 из 10 "Шахедов", которые сбили в Киевской области были ликвидированы мобильными огневыми группами.
Защитники украинского неба ежедневно нарушают коварные планы врага. Сегодня ночью на Киевском направлении в ходе очередного отражения удара БПЛА типа "Shahed-136/131" 5 из 10 уничтоженных Силами обороны целей были сбиты мобильными огневыми группами, вооруженные зенитными пушками и крупнокалиберными пулеметами,
– сообщил Наев.
Массированная атака "Шахедами" 11 февраля: что известно
- В ночь на 11 февраля оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе. Российские военные запускали их в несколько волн из Балаклавы и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
- Большинство дронов враг направил для ударов на Юге. Однако украинские защитники дали мощный отпор врагу и только в зоне ответственности ОК "Юг" было уничтожено 26 БПЛА.
- 18 "Шахедов" сбили на Николаевщине, однако разрушений избежать не удалось. Так, в результате попаданий произошло возгорание на открытой территории инфраструктурного объекта. Пожар оперативно ликвидировали. Также повреждения получили административное здание, жилые и дачные дома, автомобили, газопровод. В Николаеве также пострадал один человек – его состояние медики оценивают как среднее.
- Обломки дронов нанесли разрушения и в Одесской области. Там поврежден спортивный комплекс.
- В Киевской области в результате падения обломков "Шахедов" возник пожар на одном из предприятий, который оперативно ликвидировали. Также повреждены складские помещения, СТО, ангар, админздание предприятия, легковой автомобиль и погрузчик.
- В Днепропетровской области украинские защитники сбили 2 "Шахеда". В результате атаки пострадал 39-летний мужчина. Он получил легкие травмы и отказался от госпитализации.