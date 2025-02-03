Киевскую область атакуют ударные БПЛА: в регионе работает ПВО
Россия в ночь на 3 февраля снова атакует Украину ударными БПЛА. Они добрались уже в Киевскую область.
В регионе работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
Смотрите также: Киевщина и ряд областей – под ударом "Шахедов": где сейчас раздается тревога
В Киевской области работает ПВО
Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 23:31 2 февраля.
Уже через полчаса первые БПЛА достались Киевщины.
Так, в 00:02 Воздушные силы предупредили, что беспилотники из Черниговщины двигаются в направлении области.
В то же время в КОВА сообщили о работе ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,
– традиционно написали местные власти.
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и опасностях для разных областей Украины читайте в нашем телеграмм-канале.