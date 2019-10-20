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      Киевскую ОГА вместо Бно-Айрияна возглавит глава инвесткомпании Чернышов

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      Алексей Чернышов
      Алексей Чернышов / Соцсети

      Кабинет министров Украины согласовал назначение бизнесмена Алексея Чернышева новым председателем Киевской областной государственной администрации. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

      Сообщается, что на заседании 20 октября правительство согласовало назначение Алексея Чернышева председателем Киевской ОГА. Ранее стало известно, что действующий глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой поддержать его отставку. Чиновник уходит с должности спустя всего 100 дней после назначения, и происходит это на фоне критики со стороны части правящей партии.

      Об Алексее Чернышеве известно, что он является основателем инвестиционной компании VI2 Partners, а также председателем Наблюдательного совета бизнес-ассоциации "Украинский клуб недвижимости". Кроме того, ранее Чернышева рекомендовали 14 профессиональных и общественных объединений как кандидата на должность главы Министерства регионального развития и строительства Украины.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости политики
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