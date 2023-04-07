Будет гараж: Киевсовет хочет "выселить" посольство России из помещения в Киеве

Фракция "Слуга народа" в Киевсовете планирует инициировать расторжение договора об аренде посольством России земельного участка в Соломенском районе. Таким образом, россиян лишат участка, на котором расположено здание посольства.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Лилия Пашинна. Речь идет о здании по адресу Воздухофлотский проспект, 27 в Соломенском районе столицы.

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Будет гараж на Соломе

Кроме расторжения договора об аренде земельного участка, Киевсовет может национализировать помещение российского посольства. Аргументация проста – Россия начала полномасштабное вторжение, а МИД разорвал дипломатические отношения со страной-террористкой.

Наша фракция инициировала расторжение договора аренды земли, предоставленной посольству России, и будет инициировать национализацию помещения посольства России,

– сообщила Пашинна.

Напомним, что перед началом полномасштабного российского вторжения основной датой нападения России на Западе считали 16 февраля. На фоне этого издания Reuters запустило прямую трансляцию с Майдана Незалежности, установив автономную камеру в отеле "Украина".

Компания Dronarium запустила в атмосферу дрон с объявлением о продаже гаража в Соломенском районе. На плакате "Продам гараж на Соломе" указали номер телефона российского посольства, расположенного как раз в этом районе.

Российское посольство начало получать звонки по продаже гаража. Они возмущались и уверяли, что ничего не продают.

Утром 24 февраля 2022 года МИД Украины разорвало дипломатические отношения со страной-террористкой, напавшей на наше государство.