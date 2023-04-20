Киевсовет расторг договор аренды с посольством России

Киевсовет 20 апреля расторг договор аренды земельного участка с посольством России. Имущество помещения посольства просят вернуть государству.

Решение было поддержано 73 голосами депутатов. Агрессор арендовал 0,39 гектара земли на проспекте Воздухофлотском, 27 – в Соломенском районе.

Ранее Будет гараж: Киевсовет хочет "выселить" посольство России из помещения в Киеве

Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора – России,

– написал Кличко.

Кроме того, Киевсовет обратился в Кабмин о возвращении имущества "дипучреждения" российских варваров к собственности украинского государства.

Что этому предшествовало

Ранее фракция "Слуга народа" в Киевсовете инициировала расторжение договора об аренде посольством России земельного участка в Соломенском районе.

Аргументация поняла – Россия начала полномасштабное вторжение, поэтому МИД разорвало дипломатические отношения со страной-террористкой.

Российских дипломатов высылают из посольств

С начала 2022 г. из европейских стран выслали около 400 российских дипломатов. Их подозревали в шпионаже. Несмотря на это, россияне и дальше пытаются продолжать шпионскую деятельность в ЕС. Они установили в странах Европы систему слежки на посольствах.

На спутниковых снимках журналисты насчитали не менее 182 антенн на 39 домах российских представительств в Европе. К примеру, в посольстве России в Бельгии установили 17 антенн.