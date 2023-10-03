Киевсовет увеличил помощь ВСУ: Кличко рассказал, на что пойдут средства

Киевский городской совет 3 октября на внеочередном заседании проголосовал за увеличение помощи украинским защитникам почти на 1,3 миллиарда гривен.

Эти средства будут направлены на закупку военного оборудования и ремонт военной техники. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Киевсовет на внеочередном заседании снова увеличил помощь нашим защитникам. В частности, депутаты проголосовали за увеличение финансирования городской целевой программы "Защитник Киева" на 1 миллиард 260 миллионов", – отметил Кличко.

По его словам, эти средства будут направлены на материально-техническое обеспечение сил безопасности и обороны.

А именно: на приобретение автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники и прочее необходимое. Это субвенция, мы перечисляем деньги военным подразделениям,

– сообщил мэр Киева.

Как Киев помогает ВСУ

Киев постоянно увеличивает помощь Вооруженным силам Украины. С февраля 2022 года город направил совокупно уже более 4,8 миллиарда гривен в поддержку военных, из них:

почти 3,5 миллиарда гривен – в виде прямых субвенций на вооружение, снаряжение, дроны, технику и другие первоочередные нужды воинских частей города, которые выполняют боевые задания на передовой;

почти 800 миллионов гривен – на выплату материальной помощи защитникам и их семьям;

более 430 миллионов гривен – на обеспечение жильем защитников и их семей.

На этот год Киевсовет предусмотрел в поддержку военных 5 миллиардов гривен, не считая социальной поддержки и выплат. Также столица выделила 800 миллионов гривен по целевой программе "Защитник Киева" на строительство фортификационных сооружений.

А 300 миллионов гривен передали из бюджета столицы в виде субвенции Министерству обороны и Генштаба на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы и прочее необходимое украинским бойцам на передовой.

Также раньше Виталий Кличко сообщал, что инициирует созыв внеочередной "военной" сессии Киевсовета, чтобы принять решение о выделении дополнительных средств в поддержку Вооруженных сил Украины.