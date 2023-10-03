Ці кошти спрямують на закупівлю військового обладнання та ремонт військової техніки. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"Київрада на позачерговому засіданні знову збільшила допомогу нашим захисникам. Зокрема, депутати проголосували за збільшення фінансування міської цільової програми "Захисник Києва" на 1 мільярд 260 мільйонів", – зазначив Кличко.

За його словами, ці кошти підуть на матеріально-технічне забезпечення сил безпеки і оборони.

А саме: на придбання автотранспорту, БпЛА, оптичних прицілів, приладів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки та інше необхідне. Це – субвенція, ми перераховуємо гроші військовим підрозділам,

– повідомив мер Києва.

Як Київ допомагає ЗСУ

Київ постійно збільшує допомогу Збройним силам України. З лютого 2022 року місто спрямувало сукупно вже понад 4,8 мільярда гривень на підтримку військових, з них:

майже 3,5 мільярда гривень – у вигляді прямих субвенцій на озброєння, спорядження, дрони, техніку та інші першочергові потреби військових частин міста, що виконують бойові завдання на передовій;

майже 800 мільйонів гривень – на виплату матеріальної допомоги захисникам та їх сім’ям;

понад 430 мільйонів гривень – на забезпечення житлом захисників і їх сімей.

На цей рік Київрада передбачила на підтримку військових 5 мільярдів гривень, не враховуючи соціальної підтримки і виплат. Також столиця виділила 800 мільйонів гривень за цільовою програмою "Захисник Києва" на зведення фортифікаційних споруд.

А 300 мільйонів гривень передали з бюджету столиці у вигляді субвенції Міністерству оборони та Генштабу на закупівлю дронів, засобів радіоелектронної боротьби та інше найнеобхідніше українським бійцям на передовій.

Також раніше Віталій Кличко повідомляв, що ініціює скликання позачергової "військової" сесії Київради, щоб ухвалити рішення про виділення додаткових коштів на підтримку Збройних сил України.