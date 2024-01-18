Киевсовет выделил 500 миллионов гривен на закупку дронов для защитников, – Кличко

Киевский городской совет 18 января на заседании проголосовал за передачу военным 500 миллионов гривен на закупку дронов.

Еще в начале заседания Киевсовета мэр столицы Виталий Кличко анонсировал передачу полмиллиона гривен на дроны.

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Сегодня мы должны принять решение и внести изменения в программу "Защитник Киева", чтобы выделить через нее сейчас 500 миллионов гривен на закупку дронов. Их мы передадим военным подразделениям,

– анонсировал Виталий Кличко.

Мэр напомнил, что по разным программам и источникам столичного бюджета в прошлом году на помощь силам безопасности и обороны было направлено почти 7 миллиардов гривен.

"То есть 10% сметы, – больше всего среди всех городов Украины. А не 1%, как кое-кто лжет и манипулирует! Из этих 7 миллиардов почти 1 миллиард пошел на закупку военными дронов разных типов. А также город выделил средства и закупил по обращению военных средства радиоэлектронной борьбы, которые сегодня эффективно защищают Киев", – отметил Кличко.

В ходе голосования большинство депутатов Киевсовета поддержали это, поэтому 500 миллионов дронов выделят на закупку дронов.

На помощь ВСУ Киевсовет предварительно предусмотрел 1,2 миллиарда гривен, – Кличко

Виталий Кличко также отметил, что столица выплачивала материальную помощь киевлянам-защитникам и их семьям. Выделяла средства на покупку квартир для защитников и их семей. И в 2024 году продолжит это делать, несмотря на то, что у Киева забрали "военный" НДФЛ.

В таких условиях, принимая бюджет столицы на этот год, в помощь Вооруженным Силам мы предварительно предусмотрели 1,2 миллиарда гривен. Но мы продолжим, как и в прошлом году, искать возможности, чтобы прибавлять больше средств. Направлять их и по другим статьям, чтобы максимально помогать нашим защитникам. Поэтому по факту средств на помощь военным выделим в разы больше,

– подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что за средства, которые выделил город в 2023 году, 112 бригада ТРО Киева приобрела 1500 ударных FPV-дронов и 200 квардрокоптеров Mavic.