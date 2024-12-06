Киеву угрожал с десяток беспилотников: в городе зафиксированы падения

Россия в ночь на 6 декабря атаковала Киев дронами-камикадзе. Силы обороны несколько часов отражали вражескую атаку и уничтожили около десятка БПЛА.

Попаданий не зафиксировали, однако в Киеве упали обломки "Шахедов". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА.

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Какие последствия атаки "Шахедов" в Киеве

Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что ночью 6 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев беспилотниками. Известно, что "Шахеды" заходили на столицу волнами с разных направлений и в большинстве случаев – одиночно.

Из-за российского террора БПЛА в Киеве дважды за ночь объявляли воздушную тревогу, которая в целом длилась 4 часа. Силы и средства ПВО в целом обнаружили и уничтожили более десятка БПЛА. Точное количество позже обнародуют в Воздушных силах.

О попадании в Киеве не сообщали, однако в результате боевой работы обломки дронов упали в столице.

Предварительно, в городе зафиксировано падение, но без серьезных разрушений и пострадавших,

– сообщил Попко.