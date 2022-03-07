В Киевской области развезли 40 тонн лекарств и почти 200 тонн продуктов

В Киевскую область активно поступает гуманитарная помощь. Ее высылают из западных областей Украины, а также из-за границы.

В районы Киевской области присылают медикаменты, продукты, теплую одежду и вещи первого потребления. Все небезразличные приобщаются к помощи украинцам, оказавшимся в затруднительных обстоятельствах.

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Для удобства на территории области создали логистические центры, откуда оперативно развозят "гуманитарку". Некоторые груза районы получили прямыми рейсами, а оттуда – непосредственно в общины.

Как только откроются гуманитарные коридоры, все это немедленно будет передано и людям в пострадавшие города и поселки. В первую очередь – Бучу, Ирпень, Гостомель, Макаров, Бородянку и Ворзель. Мы ни за что не оставим их один на один с бедой,

– заверил Алексей Кулеба.

В настоящее время уже развезли более 40 тонн медикаментов и 198 тонн продуктов. Еще 252 тонны помощи развозят по районам.

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