Мбаппе сделал счастливым парня, который выбежал к нему во время матча: теплое видео с игры Реала

Звездный новичок мадридцев был в приподнятом настроении после забитого гола. Мбаппе не пожалел своей футболки для болбоя.

В минувшие выходные в Испании состоялись матчи 5 тура Ла Лиги 2024-2025. Действующий чемпион страны Реал Мадрид приехал в гости к Реал Сосьедаду, пишет 24 Канал.

По теме Команда Цыганкова разгромно проиграла Барселоне: матч ознаменовался скандальным решением арбитра

Мбаппе порадовал парня

Команда Андрея Лунина одержала комфортную победу 2:0, но сам украинец остался в запасе. Победу подопечным Анчелотти принесли точные удары Винисиуса и Мбаппе с пенальти.

Француз был заменен на 90 минуте игры и отметился приятным эпизодом. Когда Килиан уселся на скамейку запасных, к нему подошел болбой стадиона Сосьедада и попросил футболку.

Видео поступка Мбаппе:

Мбаппе без колебаний отдал парню свою форму, чем подарил ему невероятные эмоции. Напомним, что Килиан этим летом перебрался в Реал из ПСЖ и уже забил 4 гола в восьми встречах.

Читайте также Звезда чемпионата Германии неожиданно снял шорты перед фанатами: зачем игрок это сделал

После пяти туров мадридцы занимают второе место в Ла Лиге, отставая на два балла от Барселоны. Уже во вторник, 17 сентября, подопечные Анчелотти начнут защиту титула в Лиге чемпионов. В первом матче Реал будет принимать Штутгарт.