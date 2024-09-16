Минулими вихідними в Іспанії відбулись матчі 5 туру Ла Ліги 2024-2025. Чинний чемпіон країни Реал Мадрид завітав в гості до Реал Сосьєдада, пише 24 Канал.

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Мбаппе порадував хлопця

Команда Андрія Луніна здобула комфортну перемогу 2:0, але сам українець залишився в запасі. Перемогу підопічним Анчелотті принесли точні удари Вінісіуса та Мбаппе з пенальті.

Француз був замінений на 90 хвилині гри та відзначився приємним епізодом. Коли Кіліан всівся на лаву запасних, до нього підійшов болбой стадіону Сосьєдада та попросив футболку.

Відео вчинку Мбаппе:

Мбаппе без вагань віддав хлопцю свою форму, чим подарував йому неймовірні емоції. Нагадаємо, що Кіліан цього літа перебрався до Реала з ПСЖ та вже забив 4 голи у восьми зустрічах.

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Після п'яти турів мадридці посідають друге місце у Ла Лізі, відстаючи на два бали від Барселони. Вже у вівторок, 17 вересня, підопічні Анчелотті почнуть захист титулу в Лізі чемпіонів. У першому матчі Реал прийматиме Штутгарт.