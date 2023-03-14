В Украине осудили киллера, готовившего убийство Буданова и Резникова

Россия ежедневно пытается уничтожить как можно больше украинцев, и, в частности, руководство защитников нашего государства. Так, еще в августе прошлого года стражам порядка удалось задержать киллера, который готовил убийство начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и министра обороны Украины Алексея Резникова.

Также он должен был убить известного украинского активиста. Теперь же его по материалам СБУ приговорили к лишению свободы на длительный срок.

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Что известно о преступнике

Следствие выяснило, что горе-киллером был житель временно оккупированного Луганска, который ранее в составе террористической организации так называемой "ЛНР" активно участвовал в боевых действиях против сил АТО на Востоке Украины. Когда началось полномасштабное вторжение, его завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки из Москвы для проведения подрывной деятельности в Украине.

Можно предположить, что вербовка удалась захватчику без особых проблем, ведь и так пророссийски настроенной личности пообещали еще и щедрое денежное вознаграждение. Так, за убийство каждой из трех целей российские "кураторы" обещали от 100 до 150 тысяч долларов.

Однако сначала по заданию координатора преступник должен был организовать ликвидацию украинского военного, который, по мнению оккупантов, якобы был причастен к физической расправе над российскими военнопленными.

Это убийство должно было стать "тестовым испытанием" перед покушением на руководителей оборонных ведомств нашего государства,

– рассказали в СБУ.

Воплотить план помешали спецслужбы

Однако ликвидировать свои цели коллаборант так и не смог, поскольку вмешались контрразведчики СБУ с привлечением бойцов Центра спецопераций "А". В результате многоэтапной спецоперации они задержали злоумышленника на территории Волынской области в августе 2022 года.

После этого правозащитники провели и обыски. В ходе них были обнаружены доказательства преступных действий и паспорт гражданина России. Однако на этом действия спецслужб не завершились, поэтому продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности российских координаторов подрывной деятельности, которые сейчас скрываются на территории страны-агрессора.

Переписка преступника с куратором / Фото СБУ

Что касается задержанного, то на основании собранных СБУ материалов суд признал фигуранта виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

статья 111 "Государственная измена",

статьи 14, 27, 115 (подготовка к совершению убийства),

статья 260 (участие в непредвиденных законом вооруженных формированиях),

статья 258-3 (участие в террористической организации).

По решению Печерского районного суда Киева теперь киллер проведет за решеткой 12 лет. Также у него конфискуют имущество.