В километре от линии фронта: на Донетчине стартовал "Марафон, который никто не хочет бежать"

В украинском Нью-Йорке Донецкой области стартовал забег с символическим названием – "Марафон, который никто не хочет бежать". Это всего в километре от линии фронта.

Цель мероприятия – привлечь внимание международного сообщества к российской агрессии на востоке Украины. Каждый может принять участие в проекте и пробежать любую дистанцию где угодно – и таким образом поддержать Украину.

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К проекту присоединились бегуны из 35 стран

Начали марафон пятеро украинцев, чья жизнь тесно связана с войной. Это военный, волонтер, медик, журналист и переселенка. Они призвали присоединиться к забегу людей со всего мира.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте. Каждый бегун получит стартовый номер с фактами о войне, а также в знак благодарности – медаль с частичкой использованной гильзы с войны на Донбассе.

В то же время участие в забеге бесплатное. К проекту уже присоединились бегуны из 35 стран мира.



Начали марафон пятеро украинцев / Фото OBOZREVATEL

"Мой друг погиб, я себя чувствовал сиротой в тот момент. Бывает, 24 на 7 ты работаешь не покладая рук, без отдыха. Не забывайте, что у кого-то на фронте на передовой нет чего-то вдоволь. Рискует своим здоровьем, рискует своей жизнью", – сказал военный медик Николай Басараб.

Забег начался в день знаменитого Нью-йоркского марафона