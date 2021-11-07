Мета заходу – привернути увагу міжнародної спільноти до російської агресії на Сході України. Кожен може взяти участь у проєкті та пробігти будь-яку дистанцію будь-де – і так підтримати Україну.

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До проєкту долучились бігуни з 35 країн

Розпочали марафон п'ятеро українців, чиє життя тісно пов'язане з війною. Це військовий, волонтерка, медик, журналіст та переселенка. Вони закликали долучитися до забігу людей зі всього світу.

Для участі потрібно зареєструватися на сайті. Кожен бігун отримає стартовий номер із фактами про війну, а також на знак подяки – медаль із частинкою використаної гільзи з війни на Донбасі.

Водночас участь у забігу безкоштовна. До проєкту вже доєдналися бігуни із 35 країн світу.



Розпочали марафон п'ятеро українців / Фото OBOZREVATEL

"Мій друг загинув, я себе відчував сиротою у той момент. Буває, 24 на 7 ти працюєш не покладаючи рук, без відпочинку. Не забувайте, що хтось на фронті на передовій немає чогось вдосталь. Ризикує своїм здоров'ям, ризикує своїм життям", – сказав військовий медик Микола Басараб.

Забіг розпочався у день знаменитого Нью-Йоркського марафону