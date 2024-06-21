Как Ким Чен Ын унижал Путина: политтехнолог разобрал коммунистическое турне диктора России

На днях российский президент впервые за 24 года совершил официальный визит в Северную Корею. По словам кремлевских пропагандистов, в Пхеньяне Владимира Путина радушно встречал Ким Чен Ын, однако на самом деле этот визит в очередной раз продемонстрировал, как диктатора презирают в любом уголке мира.

В разговоре с 24 Каналом политтехнолог Борис Тизенгаузен проанализировал коммунистическое турне главы Кремля и назвал интересные нюансы.

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Курьезные моменты визита Путина в КНДР

Пропагандист Павел Зарубин сопровождал Путина во время поездки в КНДР и во всей красе освещал ее детали. Впрочем, в своих роликах Зарубин сознательно, или не сознательно подсветил дикие моменты, которые изрядно шокировали, и показал истинное отношение Ким Чен Ына к Путину.

По мнению политтехнолога, Ким Чен Ын унижал Путина. Он его постоянно переставлял на правую сторону. Однако когда президента России подвели к машине, то он, видимо, решил показать характер и захотел выбрать, где сесть в автомобиле, но лидер КНДР открыто проигнорировал просьбу гостя.

Едет машина с Путиным и Ким Чен Ыном и российский пропагандист говорит: "Смотрите, весь Пхеньян сияет. Каждое окно светится. Такой приказ поступил от местных властей каждому жителю столицы Северной Кореи". Это что такое? Если ты пропагандист, то скажи, что все счастливы, поэтому все сияет, а не, потому что власть заставила,

– сказал Тизенгаузен.

На следующий день на площади Ким Ир Сена, когда встречали Путина, его решили порадовать музыкой. Там играла песня "Я другой такой страны не знаю, где так свободно дышит человек".

Это они про Северную Корею, или Россию, я так и не понял, но и это еще не все,

– отметил политтехнолог.

Также изрядно повеселил эпический момент как унизили российскую делегацию. Северокорейский чиновник выгнал министров страны-агрессора из зала для переговоров, ведь первым в кабинет должен войти правитель КНДР.

Интересный инцидент произошел и когда они пошли класть цветы к памятнику Второй мировой войны. Ким Чен Ын показал рукой Путину, чтобы тот пошел и российский президент пошел ленты целовать, а глава Северной Кореи стоял на месте.

Во время встречи Путин подарил Ким Чен Ыну машину класса "люкс". В то же время российская сторона не стала публиковать, что в Пхеньяне подарили Путину. Они сухо отметили, что президент России также получил хорошие подарки, в частности бюст, который похож на надгробную плиту.