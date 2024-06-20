Президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов рассказал 24 Каналу, что текст этого договора публично диктаторы не обнародовали. По его мнению, это сделано не случайно, им нравится, что точно никто не знает, о чем они договорились.

Смотрите также Российскую делегацию унизили в КНДР: эпическое видео

Новый договор – восстановление того, который действовал во времена СССР

Харитонов отметил, что подписанный в КНДР договор – это восстановление того, который действовал между Северной Кореей и Россией с 1961 года, со времен Советского Союза. Тогда была норма об их коллективной безопасности, обороне, а также о том, что в случае нападения на одно из государств, другое будет оказывать поддержку.

"Пространство для такого сотрудничества достаточно широкое, здесь есть много разных сценариев. Один из них заключается в том, что Северная Корея усилит количество передачи различного вооружения россиянам, это будет при поддержке Китая", – рассказал Харитонов.

Худший сценарий – отправка войск КНДР в Украину

Эксперт предположил, что вероятным и худшим сценарием может стать отправка северокорейских войск в Украину. Харитонов считает, что в этом есть интерес и Ким Чен Ына, и Си Цзиньпиня, потому что обоим интересно, чтобы северокорейская армия получала боевой опыт, ведь они готовятся к другим войнам и столкновениям.

Более реалистичной историей станет отправка на оккупированные территории Украины северокорейских чернорабочих, это уже наблюдалось в 2022 году,

– озвучил Харитонов.

Он отметил, что в саму Россию завозится немало таких, потому что это дешевый рабский труд. Однако такой ход событий может создать для Украины проблемы, потому что она не готова принимать так быстро северокорейских беженцев. Харитонов уверен, что они стопроцентно будут в Украине, уже есть много примеров, как эти люди пытаются покинуть Россию, чтобы стать беженцами.

Россия активно сотрудничает с автократиями

Президент ГО "Либерально-демократическая лига Украины" призвал не тешиться иллюзиями относительно того, что Россия является изолированной, ведь одновременно с этим она активно продолжает сотрудничество с автократиями, которые дают ей возможность продолжать войну в Украине.

"Есть немало стран, которые находятся где-то по середине и тоже делают много зла, работая уже не столько с Россией, как с ее владельцем – Китаем, который водит Путина и российский народ за руку, чтобы они как-то выглядели на международной арене", – подытожил Харитонов.

Коротко о визите Путина в КНДР

Владимир Путин 18 июня впервые с 2000 года прибыл в КНДР, где встретился с диктатором Ким Чен Ыном. Они подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Россия и Северная Корея находятся под санкциями. Совместно страны хотят разработать альтернативные системы торговли, чтобы обойти западные санкции, а также поддерживать друг друга в случае, если на одну из стран будет совершено нападение.