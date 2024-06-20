Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов розповів 24 Каналу, що текст цього договору публічно диктатори не оприлюднили. На його думку, це зроблено не випадково, їм подобається, що достеменно ніхто не знає, про що вони домовилися.

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Новий договір – відновлення того, який діяв за часів СРСР

Харитонов наголосив, що підписаний в КНДР договір – це відновлення того, який діяв між Північною Кореєю і Росією з 1961 року, з часів Радянського Союзу. Тоді була норма про їхню колективну безпеку, оборону, а також про те, що в разі нападу на одну з держав, інша буде надавати підтримку.

"Простір для такої співпраці досить широкий, тут є багато різних сценаріїв. Один з них полягає в тому, що Північна Корея посилить кількість передачі різного озброєння росіянам, це буде за підтримки Китаю", – розповів Харитонов.

Найгірший сценарій – відправка військ КНДР в Україну

Експерт припустив, що ймовірним і найгіршим сценарієм може стати відправка північнокорейських військ в Україну. Харитонов вважає, що в цьому є інтерес і Кім Чен Ина, і Сі Цзіньпіня, бо обом цікаво, аби північнокорейська армія отримувала бойовий досвід, адже вони готуються до інших війн і зіткнень.

Більш реалістичною історією стане відправка на окуповані території України північнокорейських чорноробів, це вже спостерігалось в 2022 році,

– озвучив Харитонов.

Він зауважив, що в саму Росію завозиться чимало таких, бо це дешева рабська праця. Однак такий перебіг подій може створити для України проблеми, бо вона не готова приймати отак швидко північнокорейських біженців. Харитонов впевнений, що вони стовідсотково будуть в Україні, вже є багато прикладів, як ці люди намагаються тікати з Росії, щоб стати біженцями.

Росія активно співпрацює з автократіями

Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" закликав не тішитися ілюзіями стосовно того, що Росія є ізольованою, адже одночасно з цим вона активно продовжує співпрацю з автократіями, які дають їй змогу продовжувати війну в Україні.

"Є чимало країн, які перебувають десь по середині і теж чинять багато зла, працюючи вже не стільки з Росією, як з її власником – Китаєм, який водить Путіна і російський народ за руку, щоб вони якось виглядали на міжнародній арені", – підсумував Харитонов.

Коротко про візит Путіна в КНДР

Владімір Путін 18 червня вперше з 2000 року прибув в КНДР, де зустрівся з диктатором Кім Чен Ином. Вони підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство". Росія та Північна Корея перебувають під санкціями. Спільно країни хочуть розробити альтернативні системи торгівлі, аби обійти західні санкції, а також підтримувати одне одного в разі, якщо на одну з країн буде здійснено напад.