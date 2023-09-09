"Готов к вооруженному соглашению": в FT сказали, что ожидать от Ким Чен Ына на встрече с Путиным

Президент КНДР, самого изолированного государства мира, Ким Чен Ын чувствует все большее расположение к кремлевскому предводителю Владимиру Путину и может заключить с ним соглашение. По крайней мере, так считают западные эксперты.

Как пишут аналитики, в ближайшие дни глава Северной Кореи собирается поехать во Владивосток на Дальнем Востоке России, чтобы встретиться с Путиным. Вероятно, президенты будут обсуждать соглашение о продаже оружия.

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Северная Корея и Россия: "сотрудничество" углубляется

В Financial Times подчеркивают, что пока неизвестно: что именно будет обсуждать Путин с Ким Чен Ыном. Однако не исключено, что это будет соглашение о поставке России боеприпасов, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет для ведения войны против Украины.

Оружие помогло бы Москве отразить контрнаступление Киева. Москва может предложить зерно, нефть и военные технологии, а также твердую валюту в качестве оплаты.

Следует отметить, что в июле 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу посетил Пхеньян и выставку оружия. На ней были представлены боевые и разведывательные беспилотники, а также новейшие межконтинентальные баллистические ракеты режима. Следовательно, есть основания говорить о все большем сближении этих двух режимов.

Обратите внимание! Аналитики напомнили, что Пхеньян прямо поддержал войну России против Украины, наложив вето на резолюцию ООН по ее осуждению. Кроме того, КНДР даже снабжала оружием группу "Вагнера", которую возглавлял до своей "загадочной гибели" Евгений Пригожин.

Следует сказать напоследок, что, несмотря на страх многих в противоположном, в FT акцентируют: у Китая пока существуют сомнения в поддержке "курса на родство" России и КНДР. Собственно, в отличие от Кремля, Пекин не стремится ухудшать отношения с Соединенными Штатами Америки.