Ким Чен Ын сильно похудел: в сети появились "теории" относительно двойника лидера КНДР

Лидер КНДР удивил своим появлением на публике – Ким Чен Ын сильно похудел. Это зафиксировали на встрече с представителями молодежных организаций на праздновании Дня молодежи в Северной Корее.

Глава Северной Кореи прошел перед трибуной, которая была заполнена сотнями школьников, которые плакали и аплодировали ему. В то же время он был одет в белую куртку, из-за чего внимание обратили на потерю веса диктатора.

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Слухи о том, что Ким Чен Ын похудел из-за болезни, пока не подтвердили. Спекуляции о здоровье диктатора заставили правительство Северной Кореи запретить сплетни о его весе после того, как в начале 2021 года появились фотографии, на которых видны кардинальные изменения веса.

В сети предполагали, что лидеру Северной Кореи наложили бандаж для желудка, чтобы уменьшить количество потребления пищи. Поэтому государство издало приказ, что любые сплетни об изменениях во внешности их лидера будут караться.

В сети заговорили о двойнике главы КНДР

Ян Му Цзинь, профессор Университета северокорейских исследований, отметил, что маловероятно, что потеря веса является симптомом плохого самочувствия, поскольку Ким Чен Ын посетил несколько публичных мероприятий в течение августа. В СМИ отметили, что пока настоящую причину потери веса диктатора не озвучивали.

В то же время в социальных сетях начали появляться сообщения, в которых обращали внимание на заметное изменение во внешности Ким Чен Ына. О соответствующей "теории двойников" в твитере написал и представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Денис Казанский.

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Текст публикации Дениса Казанского:

Интересно, а в Северной Корее есть теория, что Ким Чен Ын ненастоящий, и вместо него двойники? Потому что это какой-то другой мужик, не тот что с Трампом встречался.