Ким Чен Ын хочет, чтобы КНДР быстрее стала "ядерной сверхдержавой"

Ким Чен Ын анонсировал ускорение трансформации КНДР. Северокорейский лидер хочет превратить свою страну в "военную сверхдержаву с ядерным оружием".

Диктатор также не исключает применения ядерного оружия в случае нападения врагов. Об этом пишет агентство Reuters.

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Что говорил Ким Чен Ын о преобразовании КНДР

В речи, произнесенной в одном из северокорейских университетов 7 октября, лидер КНДР подчеркнул позицию своей страны в отношении безопасности и обороны.

Ким Чен Ын заверил, что нет никаких намерений инициировать нападение на Южную Корею. Однако он предупредил, что если Южная Корея "применит силу против Северной", северокорейские военные будут готовы ответить "всеми средствами агрессии", включая потенциальное применение ядерного оружия.

Кроме того, диктатор призвал к существенному усилению обороноспособности Корейской Народно-Демократической Республики.

Наши шаги к тому, чтобы стать военной сверхдержавой и ядерной державой, ускорятся,

– добавил он.

В речи Ким Чен Ын также осудил Сеул за сотрудничество с Соединенными Штатами, с целью якобы дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.

К слову, КНДР продолжает помогать России в войне против Украины. Журналисты издания The Times отметили, что страна поставляет половину от того количества снарядов, которое россияне используют на фронте против украинских военных.