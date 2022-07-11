Партизаны качественно выполняют свою работу. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Кстати Командный пункт, техника, ПВО: ВСУ нанесли врагу мощный удар в Таврийске

Очередь дойдет до каждого оккупанта

россияне ничего умнее в ответ не придумали, как обстрелять жилые кварталы Николаева и Харькова. Прилегающие деревни оккупанты вообще стирают с лица земли. Однако Ким напомнил о приказе президента Владимира Зеленского уволить Юг.

Чем дальше, тем больше в Херсоне будет пылать складов боеприпасов и вражеских командных пунктов,

– подчеркнул чиновник.

Он предупредил оккупантов, что очередь дойдет до каждого. Отсидеть в окопе с ворованным холодильником не получится.

Что известно о приказе Зеленского

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать часть Юга. Для этого Украина собирает миллионные боевые силы.

Эти регионы имеют жизненно важное значение для экономики. Однако государство отвоевывает каждый мэтр украинской земли и в других областях.

Обратите внимание! 10 июля украинские защитники уничтожили 4 склада с вражескими боеприпасами и поразили пункт управления захватчиков в Херсонской области. 11 июля ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам в Таврийске возле Каховки. Обезвредили командный пункт врага, военную технику, радары и антенны, ПВО оккупантов.

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