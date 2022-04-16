Ким показал крупнокалиберный "подарок" для защитников Николаева

Виталий Ким показал "подарок", который привезли защитникам Николаева. Это была новенькая крупнокалиберная снайперская винтовка.

О том, что оборона города станет еще лучше, глава Николаевской ОВА сообщил 15 апреля. Также он поблагодарил людей, которые ее приобрели для украинских воинов.

Накануне Ким предупредил россиян из приграничных областей, что скоро Путин бросит их как пушечное мясо

Это уже не первая такая

На записи чиновник сначала показывает саму винтовку, а потом уже и патрон для нее. За этот подарок он поблагодарил "Ромаса" и компанию "Ибис". Также Ким отметил, что это уже не первая подобная винтовка на вооружении защитников города.

Ким показывает новое оружие защитников города: смотрите видео