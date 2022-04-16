Про те, що оборона міста стане ще кращою, голова Миколаївської ОВА повідомив 15 квітня. Також він подякував людям, які її придбали для українських воїнів.

Напередодні Кім попередив росіян з прикордонних областей, що скоро Путін кине їх як гарматне м'ясо

Це вже не перша така

На записі посадовець спершу показує саму гвинтівку, а потім уже й набій для неї. За цей подарунок він подякував "Ромасу" та компанії "Ібіс". Також Кім зазначив, що це вже не перша така гвинтівка на озброєнні захисників міста.

Кім показує нову зброю захисників міста: дивіться відео

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