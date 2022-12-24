Как все начиналось: Ким показал уникальные кадры с первых дней полномасштабной войны

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал кадры с первых дней полномасштабного вторжения. Руководитель военной администрации показал, как в Николаевской области уничтожали вражескую технику и брали пленных.

Виталий Ким опубликовал видео из города Новый Буг Баштанского района области. Там украинским воинам удалось уничтожить колонну вражеской техники и взять пленников.

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Кадры с первых дней войны

Глава ОВА показал, оставленную и уничтоженную вражескую технику в Николаевской области, куда в первые дни вторжения зашли оккупанты. Воины разгромили оккупантов и нескольких взяли в плен.

Кадры с первых дней войны в Николаевской области: смотрите видео

Николаевщина во время полномасштабной войны

Россия планировала захват всего Юга Украины, в том числе и Николаева. В первые дни полномасштабной войны оккупационные войска двинулись в Николаев и город Вознесенск, из которого открывалась дорога в Одессу. Однако в течение трех недель украинским воинам удалось отбросить врага от обоих городов.

Под оккупацией оказалась часть области, граничащая с Херсонщиной, в том числе город Снигиревка. Почти всю Николаевщину удалось уволить в начале ноября, во время мощного контрнаступления ВСУ.

По состоянию на 24 декабря, во вражеской оккупации находятся еще 3 села Николаевской области, расположенные на Кинбурнской косе.