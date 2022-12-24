Віталій Кім опублікував відео з міста Новий Буг Баштанського району області. Там українським воїнам вдалося знищити колону ворожої техніки та взяти полонених.

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Кадри з перших днів війни

Голова ОВА показав, залишену та знищену ворожу техніку на Миколаївщині, куди в перші дні вторгнення зайшли окупанти. Воїни розгромили окупантів і кількох взяли в полон.

Кадри з перших днів війни на Миколаївщині: дивіться відео

Миколаївщина під час повномасштабної війни

Росія планувала захоплення усього Півдня України, у тому числі й Миколаєва. У перші дні повномасштабної війни окупаційні війська рушили до Миколаєва та до міста Вознесенськ, з якого відкривалася дорога на Одесу. Однак протягом 3 тижнів українським воїнам вдалося відкинути ворога від обох міст.

Під окупацією опинилася частина області, що межує з Херсонщиною, зокрема й місто Снігурівка. Маже всю Миколаївщину вдалося звільнити на початку листопада, під час потужного контрнаступу ЗСУ.

Станом на 24 грудня, у ворожій окупації перебувають ще 3 села Миколаївської області, які розташовані на Кінбурнській косі.