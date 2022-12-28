Ким предупредил о летящих в сторону Умани дронах: в области раздаются сирены

Оккупанты вечером 28 декабря снова атакуют Украину иранскими дронами-камикадзе. Беспилотники направляются в сторону Умани.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВО Виталий Ким. В Черкасской области была объявлена воздушная тревога.

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На Умань полетели 2 дрона

По словам Кима, 2 "мопеда" пролетели мимо Первомайска в сторону Умани, но на радаре их не было видно. СМИ также сообщают, что зафиксировано 2 БпЛА Shahed-136 в направлении Умани. В соседней Кировоградской области также объявляли тревогу, но через 4 минут убил отбой.

Ким еще добавил, что Одесса тоже под угрозой атаки.

На Юге и Востоке – взрывы

В восточных и южных областях вечером 28 декабря жители сообщили о взрывах. В частности, серию взрывов слышали в Днепре. Сообщалось об угрозе атаки "Шахидов" для Харьковской и Полтавской областей.

Ким написал, что украинским воздушным силам удалось сбить немало вражеских дронов. Подразделения воздушного командования "Восток" подтвердили, что на Днепропетровщине уничтожено 5 БПЛА противника, предположительно - иранских дронов. Также ПВО сбила 4 беспилотника над небом Харьковщины.

Как реагировать на атаку дронами / Инфографика 24 канала

Атака россиян может быть комбинирована

Россия готовит новую атаку, но это не обязательно массированный ракетный обстрел. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупредила , что это может быть и комбинированный обстрел, ведь враг, похоже, меняет тактику.

Недавно сообщалось, что Россия получила новую партию дронов и начала их использовать. Гуменюк отметила, что тот факт, что россияне не используют дроны так активно, как в начале, говорит об изменении тактики.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Россия купила у Ирана 1700 дронов . Страна-оккупантка получает их траншами. Кстати, в Воздушных силах сообщили, что ПВО уничтожило около 70 дронов из второй партии от Ирана.