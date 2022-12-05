Об этом написал главных Николаевской областной войсковой администрации Виталий Ким 5 декабря в 15:06.
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"Вторая волна ракет. Остаемся в укрытиях", – призвал руководитель ОВА.
Последствия ракетных атак
В ряде областей Украины 5 декабря проблемы с электроэнергией и водоснабжением. В частности, в Сумской области Укрэнерго применило экстренное аварийное отключение по всей области. В Запорожье зафиксировали перебои с водоснабжением.
Укрэнерго распорядилось применить специальные графики аварийных отключений в Черкасской области, а в Николаевской области оперативно выключили свет для всех 10 очередей графика стабилизационных отключений.
Кроме того, проблемы со светом возникли в Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Одесской областях. В Одессе по всему городу нет ни водоснабжения, ни света. Городские власти рассказали, что не работает электротранспорт. А в Кривом Роге выключили насосные станции и котельные.
Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- В сети сообщили о взрыве во Львовской области. Руководитель ОВА Максим Козицкий опроверг информацию.
- Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что россияне 5 декабря могут запустить минимум 50 ракет.
- В Киевской области работала ПВО. Об этом написал руководитель Киевской ОВ Алексей Кулеба.
- Россияне обстреляли Запорожскую область. Они попали в жилые дома. По информации заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко, погибли 2 человека. Еще 2 ранены.