Ким считает, что Турция, где скоро стартуют переговоры, спасла Николаев в нынешней войне
Николаевскую область освобождают от российских захватчиков. Глава ОВА Виталий Ким подчеркнул, что Турция помогла Николаеву спастись в войне.
Об этом Ким сообщил во время обращения 28 марта. Он выразил надежду, что переговоры между Украиной и Россией, которые пройдут в Турции, будут успешными.
На тему Переговоры Украины и России в Турции начнутся 29 марта
Турция очень помогла Николаеву
Ровно месяц назад Турция очень помогла – спокойно, без крика и без пафоса, закрыла свой канал, по которому армада российских кораблей не зашла в Черное море,
– объяснил Ким.
Из этих кораблей, рассказал председатель ОВА, должны были ракетами обстреливать Николаев и Одессу. Ким поблагодарил турецких партнеров за поддержку.
Переговоры должны стартовать утром 29 марта
По словам члена украинской делегации Давида Арахамии, переговоры в Турции должны стартовать утром 29 марта. По состоянию на 28 марта представители сторон находятся в пути.
Смотрите обращение Виталия Кима: видео