Ким считает, что Турция, где скоро стартуют переговоры, спасла Николаев в нынешней войне

Николаевскую область освобождают от российских захватчиков. Глава ОВА Виталий Ким подчеркнул, что Турция помогла Николаеву спастись в войне.

Об этом Ким сообщил во время обращения 28 марта. Он выразил надежду, что переговоры между Украиной и Россией, которые пройдут в Турции, будут успешными.

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Турция очень помогла Николаеву

Ровно месяц назад Турция очень помогла – спокойно, без крика и без пафоса, закрыла свой канал, по которому армада российских кораблей не зашла в Черное море,

– объяснил Ким.

Из этих кораблей, рассказал председатель ОВА, должны были ракетами обстреливать Николаев и Одессу. Ким поблагодарил турецких партнеров за поддержку.

Переговоры должны стартовать утром 29 марта

По словам члена украинской делегации Давида Арахамии, переговоры в Турции должны стартовать утром 29 марта. По состоянию на 28 марта представители сторон находятся в пути.

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