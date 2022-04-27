Ким в видео показал николаевские "бандеромобили"

В Николаев волонтеры доставили несколько автомобилей. Дизайн машин вызовет большой ужас у российских оккупантов.

Имя Степана Бандеры вызывает ужас не только у русской пропаганды, но и у солдат. Что ж, теперь благодаря возможности усовершенствовать дизайн авто их страхи усилятся.

Читайте также Украина открыла дело по факту разгона оккупантами мирного митинга в Херсоне

"Бандеромобили в Николаеве"

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким показал новые автомобили, предоставленные волонтерами. Одна из машин забрендирована портретом Степана Бандеры.

Настоящий "бандеромобиль" приехал. Спасибо, "Дизель",

– написал Ким.

"Бандеромобили" в Николаеве: видео

Смотрите также – новые колоссальные потери врага за 27 апреля