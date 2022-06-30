Ким выложил видео, как российская ракета попала в жилой дом в Николаеве

Виталий Ким показал кадры, на которых видно, как ракета страны-оккупанта попадает в жилой дом. В результате попадания ракеты есть погибшие и раненые люди.

Соответствующее видео глава Николаевской ОВА обнародовал вечером 29 июня. Напомним, российская ракета попала в здание утром в этот же день.

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Появилось видео попадания ракеты в дом в Николаеве

Отбросы! Как это объяснить? Где логика? Россия – террористическое недогосударство,

– написал Ким.

Известно, что по состоянию на 17:10 29 июня из-за российской ракеты погибли 5 человек. Еще 5 получили ранения. Стоит вспомнить, что Москва ударила по городу в 06:25, когда люди в доме мирно спали.

Ким показал момент попадания российской ракеты в дом: видео момента трагедии

Кратко о трагической атаке на Николаев 29 июня

На рассвете 29 июня в Николаеве снова прогремели взрывы. Мэр города Олег Сенкевич написал, что на места взрывов выехали спасатели и медики.

Впоследствии мэр рассказал, что российская ракета попала в многоэтажку. В результате атаки в одном подъезде разрушены квартиры с третьего по пятый этажи. Там вспыхнул пожар. В соседних домах ударная волна вышибла окна.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что по состоянию на утро 29 июня есть 3 погибших и раненые. К сожалению, впоследствии сообщили о 5 жертвах и 5 пострадавших.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что оккупанты выпустили по Николаеву 10 ракет всего за пол часа.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что ракеты врага попали и в гаражный кооператив – там сгорели 11 гаражей и 9 автомобилей. Кроме того, враг атаковал базу отдыха, портовую и производственную инфраструктуру.

Военная комендатура обороны города также подтвердила, что всего по Николаеву и пригороду было выпущено более десяти ракет.

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