Имеет свое развитие, – в ОК "Юг" объяснили молчание о ситуации на Кинбурнской косе

Сетью распространяется информация об успешном контрнаступлении Вооруженных Сил на Кинбурнской косе. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк призвала всех пока воздержаться от комментариев о ситуации на фронте.

Кинбурнская коса – это официально единственная территория Николаевской области, которая находится под контролем у россиян. В эфире национального телемарафона Наталья Гуменюк подчеркнула, что украинская армия за столько времени борьбы знает, что делать, а какие-либо комментарии могут быть сейчас неуместны.

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Об успехах ВСУ в регионе обязательно сообщат

Многие граждане нашего государства до сих пор находятся под эйфорией от блестящего освобождения нашими военными Херсона на прошлой неделе. Руководитель прессцентра ОК "Юг" констатировала, чтобы был "такой же эффект" от новости об освобождении оккупированного района Николаевщины, нужно немного подождать и помолчать.

Как она отметила, "ситуация имеет свое развитие", но это военная операция. И как только можно будет – будет это безопасно и уместно – официальные лица сообщат о ситуации на Кинбурнской косе.

Просто хочу еще раз обратиться ко всем, кто еще находится под эйфорией от тех событий, которые произошли так стремительно на правом берегу Херсонщины. Продолжим этот праздник. Сначала мы немного промолчали, а потом был повод радоваться. Пока нужно в таком же порядке не срываться с этого графика, пожалуйста,

– сказала Гуменюк.

Она также отметила, что следует воздержаться от комментариев, что и как следует делать Силам обороны.

Слушайте, мы столько времени ведем борьбу. Мы все делали нормально и верно. Мы догадываемся, куда нам идти. Дождитесь – после наших сообщений будем радоваться вместе,

– подытожила начальница пресс-центра.

Деокупация Николаевщины: пыточная в Снигиревке

Недавно Вооруженным Силам Украины удалось освободить Снигиревку, долгое время находившуюся под контролем у оккупантов. Глава городской военной администрации Иван Кухта рассказал, что враг в населенном пункте устроил пыточную и издевался над местными.

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