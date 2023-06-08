Кинбурнская коса стала островом из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС

Оккупированную Кинбурскую косу водой отрезало от материка. Это произошло после мощного затопления, вызванного российским подрывом дамбы на Каховской ГЭС.

По состоянию на вечер 7 июня в районе села Геройское дорога, связывавшая полуостров с материком, уже полностью затоплена. Таким образом, Кинбурн отрезан от большой земли.

Смотрите также Николаев может остаться без воды: в области под угрозой подтопления 13 населенных пунктов

Какая ситуация на Кинбурнской косе

Ранее эксперты прогнозировали, что в результате подрыва Каховской ГЭС перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра будет почти полностью затоплен примерно через 50 часов после прорыва дамбы.

Из косы к материку наземным транспортом добраться уже невозможно.

Более того, на Кинбурнской косе сейчас бушуют масштабные сокрушительные пожары. Об этом свидетельствуют данные специальной автоматизированной системы. Из-за угона оккупантами спецтехники тушение их пока невозможно. Объемы пожаров, произошедших на территории государственных лесничеств региона в течение 2022-2023 годов, установить сейчас тоже невозможно.

На Кинбурнской косе бушуют масштабные пожары

В то же время, затопленными могут быть около тысячи гектара лесов.

Что еще известно об оккупантах на Кинбурнской косе

Россия до сих пор использовала Кинбурнскую косу для террора украинцев на противоположном берегу. Оккупанты совершали обстрелы из Кинбурнской косы, равно как и напротив Никопольского района. Таким образом, они пытались держать под огненным контролем международные транспортные морские пути, о которых идет речь о привлечении к зерновому соглашению.

После контрнаступления ВСУ осенью 2022 года Кинбурнская коса осталась единственной территорией в Николаевской области, все еще находящейся под временной оккупацией.

Пограничники информировали, что там находились так называемые донские "казаки". Оккупанты держали на косе бронированную технику, "Тигры" и "Уралы".