Кинбурнская коса превращена в зону боевых действий: Плетенчук рассказал, чем это грозит

Все где ступает нога российского солдата со временем превращается в руины. Теперь они превратили Кинбурнскую косу на Николаевщине в зону боевых действий.

На территории заповедника часто бушуют пожары, на которые оккупантам безразлично. Об этом в эфире "Суспільне новини" рассказал представитель Военно-морских сил капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

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Какова ситуация на Кинбурнской косе

По словам Плетенчука, россияне обустроили свои позиции на Кинбурнской косе и периодически проводят оттуда обстрелы, от которых страдает южная часть Николаевской области, Днепровско-Бугский Лиман и Херсонщина.

Спикер отметил, что на свои атаки россияне получают ответ от ВСУ, поэтому территория Кинбурнской косы становится полем боя.

"Вследствие этого могут происходить возгорания, лесные пожары. Поэтому, к сожалению, такие факты имеют место, потому что сейчас это фактически зона боевых действий, и достаточно активных", – пояснил Плетенчук.

Напомним, что 9 августа спецназовцы ГУР совершили рейд на Кинбурнскую косу. В результате этого были уничтожены десятки оккупантов и их техника.