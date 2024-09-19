Кинбурнская коса превращена в зону боевых действий: Плетенчук рассказал, чем это грозит
Все где ступает нога российского солдата со временем превращается в руины. Теперь они превратили Кинбурнскую косу на Николаевщине в зону боевых действий.
На территории заповедника часто бушуют пожары, на которые оккупантам безразлично. Об этом в эфире "Суспільне новини" рассказал представитель Военно-морских сил капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.
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Какова ситуация на Кинбурнской косе
По словам Плетенчука, россияне обустроили свои позиции на Кинбурнской косе и периодически проводят оттуда обстрелы, от которых страдает южная часть Николаевской области, Днепровско-Бугский Лиман и Херсонщина.
Спикер отметил, что на свои атаки россияне получают ответ от ВСУ, поэтому территория Кинбурнской косы становится полем боя.
"Вследствие этого могут происходить возгорания, лесные пожары. Поэтому, к сожалению, такие факты имеют место, потому что сейчас это фактически зона боевых действий, и достаточно активных", – пояснил Плетенчук.
Напомним, что 9 августа спецназовцы ГУР совершили рейд на Кинбурнскую косу. В результате этого были уничтожены десятки оккупантов и их техника.