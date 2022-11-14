Где расположена Кинбурнская коса и почему ее освобождение будет очень важным: вид на карте

Украина ведет операцию по разблокированию портов в Херсоне и Николаеве, большая часть которой пока "остается в тени". В частности, Кинбурнская коса – это единственная часть Николаевской области, официально не освобожденная от оккупантов.

В настоящее время Силы обороны Украины ведут операцию по освобождению Кинбурнской косы на левом берегу Днепра, которая формально относится к Николаевской области. Хотя официальных подтверждений пока не было, но Минобороны Украины опубликовало загадочное видео с воинами ВСУ, которые пересекают Днепр.

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ВСУ продолжают деоккупировать Юг

Известие о возможном скором освобождении Кинбурнской косы вызывает нешуточный ажиотаж. Если наши защитники атакуют позиции врага на Кинбурне, это означает, что ВСУ не останавливаются и продолжают деоккупацию левобережной части Юга Украины. И это при том, что сами россияне уже ожидают нашу офензиву в районе Мелитополя.

Что будет означать освобождение косы

Как отмечают, освобождение Кинбурнской косы будет означать очередное позорное поражение Черноморского флота России. И при этом будет означать укрепление позиций Украины в Черном море.

Где расположена Кинбурнская коса: смотрите на карте

На первый взгляд, Кинбурнская коса – это узкая полоса земли на Юге со специфической административной принадлежностью, которая до войны имела лишь туристическое значение. Но у этой узкой полосы земли достаточно важное геостратегическое значение – именно там "замыкаются" выходы из портов деоккупированного Херсона и Николаева. Контроль над Кинбурнской косой также давал рашистам возможность постоянно обстреливать портопункт в Очакове.

Эта точка до войны тоже имела свое логистическое значение – там на рейде происходила догрузка судов с зерном. Постоянные удары рашистов по Очакову также приводили к жертвам среди мирного населения. И только благодаря десантному кораблю "Юрий Олефиренко" в этой точке украинские военные не дали россиянам усилить угрозу непосредственно Николаеву. Поэтому перенос усилий Сил обороны Украины на Кинбурнскую косу выглядит вполне логичным.

Потеря косы для россиян будет еще тяжелее, чем потеря Змеиного

Независимо от того, сколько фактически продлится битва за освобождение Кинбурнской косы, уже можно утверждать – Черноморский флот России эту битву уже проиграл. Хотя бы тем, что его корабли и другие силы на это сражение не явились.

Несмотря на наличие бронекатеров советского проекта 1204 "Шмель", которые годятся на роль "плавучих танков", оккупанты все же не решились вывести их в море для защиты своих позиций на Кинбурнской косе.

Издание утверждает, что потеря Кинбурнской косы станет для россиян еще более тяжелым поражением, чем потеря острова Змеиный. Контроль за Кинбурном позволял оккупантам блокировать фактически самый большой по перевалке порт Украины в Николаеве без привлечения кораблей.

Отметим, что вечером 14 ноября в сети начали распространять предположения, что Кинбурнская коса уже под контролем ВСУ. Более того, глава Николаевской ОВА Виталий Ким обещал сюрпризы. Но заметим, что подобные заявления ничего не значат, поэтому ждем официальной информации от ВСУ.

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