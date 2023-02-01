Кинбурнский полуостров Николаевской области остается в серой зоне, – ОК "Юг"

1 февраля 2023, 12:09
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На Кинбурнском полуострове идет военная операция Сил обороны. Однако ни украинские воины, ни захватчики не имеют контроля над этой территорией.

Сейчас остров фактически является серой зоной. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Какая ситуация на Кинбурнском полуострове

Наталья Гуменюк объяснила, что в настоящее время полуостров находится под огневым контролем Сил обороны и оккупантов. То есть, обе стороны имеют этот огневой контроль. Поэтому установить полный контроль над территорией одной из сторон фактически невозможно.

Огневой контроль и с одной, и с другой стороны, не дает установить абсолютно хозяйствованию никакой силы. Поэтому эти территории географически сложны для закрепления и постоянно находятся под обстрельным контролем: если преобладает с нашей стороны – можно считать, что наш контроль. Если с другой стороны – другой,
– подчеркнула Гуменюк.

Что еще усложняет установление контроля над полуостровом, так это его сообщение с левобережной частью Херсонской области, которая до сих пор находится в оккупации. Поэтому захватчики могут перегонять технику и личный состав на остров. Однако это не дает врагу преимуществ – чем чаще россиян появляются на полуострове, тем чаще их оттуда выбивают.

Ситуация на Кинбурне и основах Херсона

После деоккупации правобережья Херсонской области, включая Херсон и Николаевщину, Силы обороны начали военную операцию на Кинбурнском полуострове. В частности, на одноименной косе расположены 3 населенных пункта Николаевской области.

Однако сообщения по суше с Кинбурнской косой и полуостровом сейчас ВСУ нет. Так что операция продолжается.

Похожая ситуация и с островами в устье Днепра Херсонской области. Накануне в сети появились кадры, где видно, как украинский военный устанавливает украинский флаг на Большом Потемкинском острове. Однако этот остров, как и другие, сейчас в серой зоне. Причина этого такая же, как и у Кинбурна – территория находится под огневым контролем обеих сторон, поэтому говорить о полном контроле одной из них сейчас невозможно.

Автор: Іван Магуряк