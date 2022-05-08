"Киндер-сюрприз" для Донбасса: почему Путин внезапно заменил "смотрящего"

На оккупированной территории Донбасса Дмитрий Козак должен был вести в рамках Минских соглашений переговоры, имел определенные задачи, с которыми, по-моему, не справился. Переломить Украину через колено, используя Минские соглашения, не получилось. Далее читайте в эксклюзиве для сайта 24 канала.

Козак – специалист по замороженным конфликтам и длительным переговорам. Однако, в этой ситуации нужно брать за основу не фигуру Козака, а фигуру Путина, у которого были с самого начала наполеоновские планы. Поэтому, это все происходит в соответствии с его логикой.

Читайте Какой поворот судьбы: кто стал новым "смотрящим" Кремля за Донбассом

Все фигуры для Путина – лишь статисты

Значение фигур вокруг российского президента равно нулю. Вес имеет лишь генеральная линия, которую проводит сам хозяин Кремля лично. Другие просто выполняют работу по обслуживанию путинского видения и являются практически статистами.

Я вот недавно с удивлением вспомнил, что когда-то Кириенко (Сергей Кириенко стал "смотрящим" Кремля за Донбассом – 24 канал) в российских политических кругах называли "киндер-сюрприз". Об этом уже мало кто помнит.

В свое время он пришел в российское правительство очень молодым. Работа его тогда была провальной и закончилась увольнением с должности. А за то, что он на фоне российских геронтократов был молодым и красивым, его прозвали "киндер-сюрпризом".

Важно Еще даже мертвых не успели убрать: россияне делают все назло Украине

Цели нового "смотрящего" за Донбассом

Отталкиваясь от того, что каждый человек в окружении российского вождя является механизмом, Кириенко будет пытаться выполнить данное электорату обещание Путина. Организовать "победу", чтобы продать ее внутреннему потребителю.

А для этого надо "прирастить земли" в лучших традициях всех империй. Следовательно, бывший чиновник президентской администрации в Москве будет заниматься приращиванием того, что прирастить удастся.

Если у россиян получится захватить те территории, которые они желают, то приращение будет происходить по областям, если же нет, то прирастят то, что есть.

Поскольку он (Кириенко – 24 канал) – неплохой экономист, могу предположить, что из этих территорий им будет сделана попытка сделать себе кормушку за счет значительной роли коррупционной составляющей. Не зря же существует древняя русская традиция отдавать приближенным к царю территории на "кормление".

Также интересно – Российские пропагандисты придумали новый фейк о ВСУ и таблетках: смотрите видео