Козак – спеціаліст із заморожених конфліктів і тривалих переговорів. Проте, в цій ситуації потрібно брати за основу не постать Козака, а постать Путіна, який мав із самого початку наполеонівські плани. Тому, це все відбувається відповідно до його логіки.

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Всі постаті для Путіна – лише статисти

Значення постатей навколо російського президента дорівнює нулю. Вагу має лише генеральна лінія, котру проводить сам господар Кремля особисто. Інші просто виконують роботу з обслуговування путінського бачення та є практично статистами.

Я от нещодавно з подивом згадав, що колись Кирієнка (Сергій Кирієнко став "смотрящим" Кремля за Донбасом – 24 канал) в російських політичних колах називали "кіндер-сюрприз". Про це вже мало хто пам'ятає.

Свого часу він прийшов у російський уряд дуже молодим. Робота його тоді була провальною і закінчилася звільненням з посади. А за те, що він на тлі російських геронтократів був молодим і красивим, його прозвали "кіндер-сюрпризом".

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Цілі нового "смотрящего" за Донбасом

Відштовхуючись від того, що кожна людина в оточені російського вождя є механізмом, Кирієнко буде намагатися виконати дану електорату обіцянку Путіна. Організувати "перемогу", щоб продати її внутрішньому споживачу.

А для цього треба "приростити землі" в кращих традиціях всіх імперій. Відтак, колишній посадовець президентської адміністрації у Москві буде займатися прирощуванням того, що приростити вдасться.

Якщо у росіян вийде захопити ті території, які вони бажають, то прирощування буде відбуватися областями, якщо ж ні, то приростять те, що є.

Оскільки він (Кирієнко – 24 канал) – непоганий економіст, можу припустити, що з цих територій ним буде зроблено спробу зробити собі годівничку за рахунок значної ролі корупційної складової. Не дарма ж існує давня російська традиція віддавати наближеним до царя території на "кормлєніє".

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