Кино без награды: Россия обнародовала фейковые кадры с горящими БТРами на границе

Россия продолжает распространять циничные фейки, чтобы обвинить Вооруженные Силы Украины в агрессии. Только вот делают в Москве это крайне нелепо.

Фейк о горящих БТРах, который 22 февраля показали спецслужбы государства-агрессора, быстро подхватили российские СМИ.

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Государство-агрессор дерзко врет, что его пограничники предотвратили нарушение границы "диверсионно-разведывательной группой с территории Украины". При этом, на опубликованных кадрах снята военная техника без каких-либо опознавательных знаков.

Новый циничный фейк России: смотрите видео

Кремль продуцирует фейки

Ранее российская ФСБ заявила об "обстреле" пограничного пункта в Ростовской области. Это сразу прокомментировали в СНБО. Алексей Данилов опроверг циничные обвинения. "Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать что угодно и мы к этому готовы", – подчеркнул чиновник.

Как на фейк реагирует сеть

Украинский нардеп Ирина Геращенко обеспокоена появлением таких фейков. "Бред этих грязных вбросов очевиден нам с вами, но это продолжают транслировать мировые медиа", – обратила внимание она. Пользователи сети пишут, что таким образом "Россия ищет причину для официального нападения". Другие обращают внимание на нелепость российских заявлений.