Во Владимире Александровиче остается все меньше от киношного Голобородько – и становится все больше от предшественников.

Идея Владимира Зеленского заразиться коронавирусом и морально поддержать соотечественников не была реализована: о ней стало известно постфактум из президентского интервью. Увы, через несколько дней после этого SARS-CoV-2 обнаружили у первой леди. Жизнь приняла решение вместо Владимира Александровича. И эта иллюстрация побуждает задуматься о метаморфозах, происходящих с украинским лидером и окружающим миром.

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Два образца Зеленского

В 2019 году Зе считался непревзойденным возмутителем спокойствия и разрушителем привычной действительности. Его победа на выборах сломала прежние рамки и выглядела чем-то ирреальным. Вчерашний актер ворвался на Банковую прямиком из популярного сериала – и, казалось, он заставит всю страну жить по законам кинематографа. С неожиданными ходами, стадионными дебатами, фудкортом, турборежимом, молодыми министрами и реформаторской лихорадкой.

Но Зеленский образца 2020 уже растерял немалую часть своего артистического апломба. Его усталость бросается в глаза. Неповоротливый государственный механизм оказался явно сложнее, чем представлялось основателю "95 квартала".

На смену иллюзиям приходит болезненный опыт. На смену младореформаторам – олигархические питомцы. На смену революционным планам – вынужденное латание дыр.

А главным достижением украинского руководства выглядит относительная финансовая стабильность и получение очередного транша от МВФ: словно в насмешку над известной сценой из "Слуги народа-3".

Голобородько уже не тот

Во Владимире Александровиче остается все меньше от киношного Голобородько – и становится все больше от предшественников. В нем проступают родовые черты Петра Алексеевича, Виктора Федоровича и Виктора Андреевича. Гарант приучается к теплым информационным ваннам. Обрастает "любими друзями". Обнаруживает склонность к сведению политических счетов. Словом, Зеленский встраивается в систему и банализируется – возможно, вопреки собственному желанию.

Парадокс в том, что пока шестой президент постепенно лишался своего экранного флера, весь мир двигался в противоположном направлении. Вокруг становилось все больше киношного, ирреального, ломающего привычные рамки. Вслед за климатическими аномалиями и австралийскими пожарами пришел новый коронавирус. За вирусом – глобальный локдаун и экономический кризис. За локдауном и кризисом – расовые протесты и хаос на улицах США. Мировая действительность уподобилась гремучей смеси из "Заражения" Стивена Содерберга, "Послезавтра" Роланда Эммериха и "Джокера" Тода Филлипса.

Вместе с остальным миром Украина погружается в пространство ожившей кинофантастики. Мы месяц за месяцем привыкали к шокирующему новостному потоку. Страдали на карантине. Переживали пылевую бурю в столице. А теперь знакомимся с коронавирусной инфекцией, по-настоящему разгулявшейся в стране после вынужденного ослабления локдауна. Что может противопоставить этому нескончаемому разрыву шаблона президент Зе? Странные кадровые назначения, которыми уже никого не удивишь? Или фирменные ролики, которые уже давно не воспринимаются как революционный формат?..

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Жизненные декорации 2020-го оказались настолько яркими и непредсказуемыми, что начинают заслонять поскучневшего Владимира Александровича. И если в прошлом году Зеленский надеялся стать сценаристом и режиссером новой украинской реальности, то теперь он не выдерживает конкуренции с реальностью даже как актер.