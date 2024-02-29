В России в кино бесплатно транслировали послание Путина: залы были почти пустые
В кинотеатрах России проходила бесплатная трансляция послания Путина. Преимущественно залы были полупустые и заполнены журналистами и бюджетниками.
Послание Владимира Путина транслировали в кинотеатрах в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Курске, Набережных Челнах, Уфе и других. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Кто смотрел Путина на большом экране
В кинозале в Перми появилось менее 20 зрителей. Большинство присутствующих – участники "Молодой гвардии Единой России" и журналисты.
Также известно, что в Волгограде на просмотр удалось собрать бюджетников, пенсионеров, чиновников и депутатов. Российские СМИ отмечают, что несколько человек на задних рядах не выдержали и задремали.
Люди, пришедшие на трансляцию Путина в кинотеатре / фото российских СМИ
Ситуация не лучше и в других городах, в частности в Санкт-Петербурге. Там на бесплатный сеанс пришли преимущественно журналисты.
Послание Путина: последние новости
- Президент России Владимир Путин объявил о планах по усилению военного присутствия на западном направлении в связи с присоединением Швеции и Финляндии к НАТО.
- Путин высказал свою позицию об инициативе президента Франции Еммануеля Макрона по отправке военных НАТО в Украину. Российский лидер ответил на это угрозами и высказал свои предостережения. По его словам, последствия "для возможных интервентов будут трагическими".
- Также он прокомментировал заявления о нападении на Европу. Диктатор заявил, что Россия не планирует нападать Европу и назвал такие заявления "бредом". Впрочем, стоит отметить, что подобные заявления мы могли слышать перед началом полномасштабного вторжения в Украину.