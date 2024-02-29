В России в кино бесплатно транслировали послание Путина: залы были почти пустые

В кинотеатрах России проходила бесплатная трансляция послания Путина. Преимущественно залы были полупустые и заполнены журналистами и бюджетниками.

Послание Владимира Путина транслировали в кинотеатрах в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Курске, Набережных Челнах, Уфе и других. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Кто смотрел Путина на большом экране

В кинозале в Перми появилось менее 20 зрителей. Большинство присутствующих – участники "Молодой гвардии Единой России" и журналисты.

Также известно, что в Волгограде на просмотр удалось собрать бюджетников, пенсионеров, чиновников и депутатов. Российские СМИ отмечают, что несколько человек на задних рядах не выдержали и задремали.



Люди, пришедшие на трансляцию Путина в кинотеатре / фото российских СМИ

Ситуация не лучше и в других городах, в частности в Санкт-Петербурге. Там на бесплатный сеанс пришли преимущественно журналисты.

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