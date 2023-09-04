Об этом 24 Каналу заявил лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что если бы оккупантам удалось таки подвесить эту ракету на Су-34, тогда бы они не подвешивали её на самолет МиГ-31К.

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По его словам, россияне подвешивали "Кинжал" на МиГ-31К достаточно долго и так уничтожили в течение нескольких лет несколько самолетов. Ведь МиГ-31К не был предназначен нести это оружие.

Что касается Су-34, теоретически, уверен лётчик-инструктор, возможно подвесить "Кинжал" на самолет, который несет до 8 тонн боевой нагрузки. Для этого есть соответствующие технологии. Однако, есть нюанс.

Это очень долгий процесс. И мы бы уже слышали не об одном уничтоженном Су-34 вместе с "Кинжалом". Поэтому, я думаю, это еще один фейк накануне G20,

– подчеркнул Свитан.

Так страна-агрессор пытается как-то поднять свою "важность" и испугать участников саммита.

На "обед" будут "Кинжалы"

Но на Запад это не влияет, ведь там есть собственные разведданные, там видят реальную картину происходящего. К тому же это показывает руководителям стран, что Владимир Путин хочет как-то напугать и возможно дать какие-то дополнительные козыри тем, в частности, кто будет пытаться как-то "прикрыть" его на встрече стран "Большой двадцатки".

К тому же оккупантам нужно влиять на внутреннюю аудиторию. Туда направлено в основном 95% заявлений российских пропагандистов.

"Плебс российский привык с телевизора это все "кушать". "Обед", например, информационный. Ежедневно нужно что-то новенькое. Каждую пятницу или по понедельникам будут "Кинжалы", – сронизировал военный эксперт.

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