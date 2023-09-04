Про це 24 Каналу заявив льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що, якби окупантам вдалося таки підвісити цю ракету на Су-34, то тоді б вони не підвішували її на літак МіГ-31К.

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За його словами, росіяни підвішували "Кинджал" на МіГ-31К досить довго й так знищили протягом кількох років декілька літаків. Адже МіГ-31К не був призначений нести цю зброю.

Щодо Су-34, теоретично, переконаний льотчик-інструктор, можливо відвісити "Кинджал" на літак, який несе до 8 тонн бойового навантаження. Для цього є відповідні технології. Однак, є нюанс.

Це дуже довгий процес. І ми б вже чули не про один знищений Су-34 разом з "Кинджалом". Тому, я думаю, це ще один фейк напередодні G20,

– наголосив Світан.

Так країна-агресорка намагається якось підняти свою "важливість" та налякати учасників саміту.

На "обід" будуть "Кинджали"

Та на Захід це не впливає, адже там є власні розвіддані, тож там бачать реальну картину того, що відбувається. До того ж це показує керівникам країн, що Владімір Путін хоче якось налякати та можливо дати якісь додаткові козирі тим, зокрема, хто його намагатиметься якось "прикрити" його на зустрічі країн "Великої двадцятки".

До того ж окупантам треба впливати на внутрішню аудиторію. Туди направлені в основному 95% заяв російських пропагандистів.

"Плебс російський звик з телевізора це все "їсти". "Обід", наприклад, інформаційний. Щодня треба щось новеньке. Щоп'ятниці чи щопонеділка будуть "Кинджали", – зіронізував військовий експерт.

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