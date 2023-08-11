Именно "Кинжалами" 11 августа обстреляли Коломыю и убили 8-летнего мальчика. Как объяснил в эфире 24 Канала эксперт по авиации Валерий Романенко, решение использовать эти ракеты не было случайным.

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Это не высокоточные ракеты

В Воздушных силах ВСУ заявили, что целью оккупантов во время атаки 11 августа был Коломыйский аэродром в Ивано-Франковской области. Там размещались пилоты, которые должны отправиться на обучение в США, в частности, на F-16.

В то же время сообщили, что "Кинжалы" упали недалеко от аэродрома, а одну – сбили еще на небе Киевщины.

Четыре самолета летят не группой, а удалены на километры друг от друга. Одна из таких ракет, вероятно, проходила над Киевом и получила "петриота". Все остальные, к сожалению, летели в тот район, где у нас противоракетной обороны как таковой нет,

– заметил Валерий Романенко.

Поэтому россияне пытаются попасть сейчас в столь слабые места. Они наконец поняли, что там, где есть противоракетная оборона – она надежна. А вот там не ее нет – у них есть едва ли не стопроцентные шансы на попадание.

"Относительно точности этих ракет – вопрос к производителю. Пока результаты показывают, что высокоточными их никак не назовешь. У россиян что-то досчитано при проектировании этих ракет", – отметил эксперт по авиации.

В частности, потому, что доведение этих ракет на цель на большой скорости практически невозможно. Гиперзвуковые ракеты улетают в плазменной оболочке, а она не пропускает радиоволн. Так что высокоточности эти ракеты не показывают.

Обычные ЗРК не помогут

Кроме того, эффективность крылатых ракет Х-101, Х-555 или "Калибров" равна 10 - 15%. То есть из ста запущенных ракет долетает 15 максимально, да и то по объектам с минимальной защитой.

Украина, как и собственно, ни одна страна в мире не способна только зенитно-ракетными комплексами защитить всю территорию. Поэтому россияне используют те ракеты, против которых мы не имеем, к сожалению, достаточно оружия.

– объяснил Валерий Романенко.

"Кинжалы" – это аэробалистические ракеты с огромной скоростью, близкой к гиперзвуковой. Они на терминальном отрезке, то есть уже при пикировании, имеют скорость около 4000 км/ч. Обычные ЗРК не способны поразить их, только Patriot или SAMP/T.

"Вот россияне и стряпают. По Киеву нет смысла стреляли, потому что их там сбивают. Но всю Украину таким "антиракетным щитом" не можем накрыть, только минимальную площадь", – подчеркнул эксперт по авиации.

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Новая тактика

Во время атаки 11 июля Россия запускала "Кинжалы" вместе с фальш-целями. Такая тактика была выбрана неслучайно. Ведь любой ЗРК имеет относительно невысокую канальность. Простыми словами – один канал работает по одной цели, когда наводит ракету.

Например, Patriot работает по восьми целям, то есть восьмиканальным.

Если запустить, к примеру, 4 "Кинжала" и десяток "Калибров", и прилетают они в одно место с малым интервалом, то есть шанс прорвать оборону комплекса,

– рассказал Романенко.

Очевидно, это очень усложняет работу противовоздушной обороны.

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