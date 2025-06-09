Patriot уничтожили все запущенные "Кинжалы" во время ночной атаки, – Игнат

В ночь на 9 июня Россия нанесла массированный удар по украинским городам. Украине удалось уничтожить четыре российских "Кинжала" благодаря западному оружию.

Об этом заявил Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Главный удар России ночью был направлен на один из оперативных аэродромов, – Игнат

Воздушные силы сбили "Кинжалы" с помощью Patriot

В ночь на 9 июня среди запущенных целей, основной угрозой стали аэробаллистические ракеты типа "Кинжал". Однако, по информации Воздушных сил, все четыре ракеты были уничтожены благодаря системе Patriot.

Имеющиеся системы Patriot отработали сегодня на 100 процентов. Надо радоваться за этот результат, поблагодарить наши силы обороны, что в очередной раз эффективно применили американское оружие – Patriot,

– сообщил Игнат.

Игнат также отметил, что для надежной защиты воздушного пространства Украины нужно больше таких систем. Он подчеркнул, что Patriot – это фактически единственная система, способна перехватывать баллистические и аэробаллистические цели, в частности "Искандеры" и "Кинжалы".

Напомним, что ночью страна-агрессор запустила по Украине "Шахеды", крылатые и баллистические ракеты. По данным ПС, украинскими силами ПВО уничтожено 479 целей из 499 запущенных. Под атакой оказались Ровенская область, Запорожье и Полтавщина. Известно о пострадавших, повреждениях гражданской инфраструктуры и автомобилей.