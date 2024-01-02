08:29, 2 января

Там в результате вражеской атаки вспыхнули пожары и получили повреждения гражданские здания. Впоследствии стало известно, что в городе также есть пострадавшие.

В частности, российские захватчики ударили по центральной части города.

Синегубов также подчеркнул, что соответствующие службы работают уже на месте прилета. Впоследствии глава Харьковской ОВА рассказал, что медики оказывают помощь шестерым пострадавшим.