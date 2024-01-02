Україна протистоїть повномасштабній російській агресії вже 678 днів. Про головні події цього дня війни – читайте у тексті 24 Каналу.

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08:32, 2 січня

Під час атаки на Київ постраждало троє людей.

08:29, 2 січня

Росіяни завдали 4 ударів по Харкову

Там внаслідок ворожої атаки спалахнули пожежі й зазнали пошкоджень цивільні будівлі. Згодом стало відомо, що у місті також є постраждалі.

Зокрема, російські загарбники вдарили по центральній частині міста.

Синєгубов також підкреслив, що відповідні служби вже працюють на місці прильоту. Згодом очільник Харківської ОВА розповів, що медики надають допомогу шістьом постраждалим.

08:23, 2 січня

У Києві пошкоджена газова труба

У Подільському росіяни влучили у об'єкт цивільної інфраструктури. На місці працюватимуть фахівці.

08:21, 2 січня

До Києва летять "Кинджали"

Російські загарбники вранці 2 січня завдали ракетного удару по Києву. Зрештою стало відомо, що на українську столицю рухаються надзвукові ворожі цілі.

Повітряні сили повідомляли про рух аеробалістичних цілей у напрямку Києва ще о 7 годині 39 хвилин. Військові застерігали, що ракети Х-47М2 "Кинджал" рухаються з Сумської області в напрямку столиці.

08:19, 2 січня

Вибухи луналли у Харкові

Перший вибух у Харкові пролунав орієнтовно о 7:30, вже о 7:38 – другий. Орієнтовно о 7:41 2 січня у Харкові пролунав третій вибух.

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що Харків під масованим ракетним ударом.

08:18, 2 січня

У Кижві впали уламки

  • У Голосіївському районі Києва пролунали вибухи. Там уламок ракети впав у парку.
  • Також в Деснянському районі палає уламок БпЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці. Раніше писали, що у Києві працюють сили протиповітряної оборони.
  • Також мер міста зазначив, що вибухи лунають на Оболоні. У Печерському районі столиці викликали екстрені служби. Там уламки впали на дах багатоповерхівки.
  • Попередньо зафіксовано падіння решток і в Святошинському районі. Інформацію уточнюють.
08:16, 2 січня

Росія провела ротацію ракетоносіїв в Чорному морі

Росіяни провели ротацію кораблів у Чорному морі. Відомо, що там тепер базується підводний човен замість одного із фрегатів. Зараз на чергуванні у Чорному морі перебувають 2 надводних та 1 підводний ракетоносії.

Загалом, за раз Росія може запустити 20 "Калібрів".

08:13, 2 січня

Вибухи лунали в Києві

Згідно з повідомленнями телеграм-каналів, вибух в Києві пролунав орієнтовно о 6:52 2 січня. У Київській міській військовій адміністрації прокоментували ситуацію. Там зазначили, що працює ППО.

08:12, 2 січня

Росія вночі атакувала "Шахедами"

Зранку 2 січня 2024 року Повітряні сили відзвітували про успішну роботу сил протиповітряної оборони. Зокрема, Росія запустила 35 ударних дронів і всі вони були знищені.

08:10, 2 січня

Вибухи пролунали у Кропивницькому

Журналісти Суспільного повідомили орієнтовно о 6:50 2 січня, що у Кропивницькому чути звуки вибухів. Офіційної інформації не повідомляли.

08:09, 2 січня

Ракети рухались у різних напрямках

Значна частина ракет була спрямована на Київ, однак вони змінювали свій напрямок. Зокрема, Повітряні сили писали, що була ракета на Вінниччину, проте згодом вона змінила курс на Житомирщину.

08:09, 2 січня

В Україні оголосили повітряну тривогу

Одразу ж після пусків Україною почала ширитись повітряна тривога. Згодом всі регіони "почервоніли".

05:58, 2 січня

Росія запустила крила ракети

Приблизно о 5:55 Росія здійснила перші пуки крилатих ракет із кількох бортів Ту-95.

03:16, 2 січня

Росія підняла в небо ТУ-95

Росія вночі проти 2 січня 2024 року підняла в повітря бомбардувальники Ту-95. Саме з цих літаків вона масовано обстріляла Україну 29 грудня.