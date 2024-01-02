Україна протистоїть повномасштабній російській агресії вже 678 днів. Про головні події цього дня війни – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також У 2023 році ЗСУ знищили у 2,5 раза більше росіян, ніж у 2022: підсумки року на фронті
Під час атаки на Київ постраждало троє людей.
Росіяни завдали 4 ударів по Харкову
Там внаслідок ворожої атаки спалахнули пожежі й зазнали пошкоджень цивільні будівлі. Згодом стало відомо, що у місті також є постраждалі.
Зокрема, російські загарбники вдарили по центральній частині міста.
Синєгубов також підкреслив, що відповідні служби вже працюють на місці прильоту. Згодом очільник Харківської ОВА розповів, що медики надають допомогу шістьом постраждалим.
У Києві пошкоджена газова труба
У Подільському росіяни влучили у об'єкт цивільної інфраструктури. На місці працюватимуть фахівці.
До Києва летять "Кинджали"
Російські загарбники вранці 2 січня завдали ракетного удару по Києву. Зрештою стало відомо, що на українську столицю рухаються надзвукові ворожі цілі.
Повітряні сили повідомляли про рух аеробалістичних цілей у напрямку Києва ще о 7 годині 39 хвилин. Військові застерігали, що ракети Х-47М2 "Кинджал" рухаються з Сумської області в напрямку столиці.
Вибухи луналли у Харкові
Перший вибух у Харкові пролунав орієнтовно о 7:30, вже о 7:38 – другий. Орієнтовно о 7:41 2 січня у Харкові пролунав третій вибух.
Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що Харків під масованим ракетним ударом.
У Кижві впали уламки
- У Голосіївському районі Києва пролунали вибухи. Там уламок ракети впав у парку.
- Також в Деснянському районі палає уламок БпЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці. Раніше писали, що у Києві працюють сили протиповітряної оборони.
- Також мер міста зазначив, що вибухи лунають на Оболоні. У Печерському районі столиці викликали екстрені служби. Там уламки впали на дах багатоповерхівки.
- Попередньо зафіксовано падіння решток і в Святошинському районі. Інформацію уточнюють.
Росія провела ротацію ракетоносіїв в Чорному морі
Росіяни провели ротацію кораблів у Чорному морі. Відомо, що там тепер базується підводний човен замість одного із фрегатів. Зараз на чергуванні у Чорному морі перебувають 2 надводних та 1 підводний ракетоносії.
Загалом, за раз Росія може запустити 20 "Калібрів".
Вибухи лунали в Києві
Згідно з повідомленнями телеграм-каналів, вибух в Києві пролунав орієнтовно о 6:52 2 січня. У Київській міській військовій адміністрації прокоментували ситуацію. Там зазначили, що працює ППО.
Росія вночі атакувала "Шахедами"
Зранку 2 січня 2024 року Повітряні сили відзвітували про успішну роботу сил протиповітряної оборони. Зокрема, Росія запустила 35 ударних дронів і всі вони були знищені.
Вибухи пролунали у Кропивницькому
Журналісти Суспільного повідомили орієнтовно о 6:50 2 січня, що у Кропивницькому чути звуки вибухів. Офіційної інформації не повідомляли.
Ракети рухались у різних напрямках
Значна частина ракет була спрямована на Київ, однак вони змінювали свій напрямок. Зокрема, Повітряні сили писали, що була ракета на Вінниччину, проте згодом вона змінила курс на Житомирщину.
В Україні оголосили повітряну тривогу
Одразу ж після пусків Україною почала ширитись повітряна тривога. Згодом всі регіони "почервоніли".
Росія запустила крила ракети
Приблизно о 5:55 Росія здійснила перші пуки крилатих ракет із кількох бортів Ту-95.
Росія підняла в небо ТУ-95
Росія вночі проти 2 січня 2024 року підняла в повітря бомбардувальники Ту-95. Саме з цих літаків вона масовано обстріляла Україну 29 грудня.