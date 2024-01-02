08:16, 2 січня

Росіяни провели ротацію кораблів у Чорному морі. Відомо, що там тепер базується підводний човен замість одного із фрегатів. Зараз на чергуванні у Чорному морі перебувають 2 надводних та 1 підводний ракетоносії.

Загалом, за раз Росія може запустити 20 "Калібрів".