Киргизского музыканта Викрама Рузахунова отпустили в Казахстане
Источник:24 канал
Киргизского джазового музыканта Викрама Рузахунова задержали силовики в Казахстане. Его допрашивали, как мародера. После резонанса и протестов джазмена таки отпустили.
Сначала об освобождении Рузахунова сообщили местные телеграм-каналы. Впоследствии эту информацию подтвердили в Государственном комитете по национальной безопасности Кыргызстана.
В Казахстане во время протестов задержали около 8 тысяч человек
Рузахунова отпустили в Бишкек
Ранее видео допроса Рузахунова обнародовали на казахском телевидении. Мужчина, которого представили, как мародера, рассказал, что якобы приехал из Кыргызстана в Казахстан для участия в протестах.
Родные и друзья Рузахунова начали бить тревогу, заявляя, что музыканта похитили и пытали. Они заверили, что джазмен приехал в страну для концертов.
На родине музыканта провели акцию протеста
В Кыргызстане, тем временем, устроили акцию протеста. Люди требовали освободить музыканта, с таким же требованием выступил и киргизский МИД.
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Последние новости о протестах в Казахстане:
- По последней информации, количество задержанных во время протестов приблизилось к 8 тысячам.
- Сколько человек погибли – пока неизвестно. Точной информации власти не обнародовали.
- 10 января в Казахстане объявили днем национального траура.
- Улицы Алматы патрулируют вооруженные военные, которые контролируют соблюдение комендантского часа.
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