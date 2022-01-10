Киргизского музыканта Викрама Рузахунова отпустили в Казахстане

Киргизского джазового музыканта Викрама Рузахунова задержали силовики в Казахстане. Его допрашивали, как мародера. После резонанса и протестов джазмена таки отпустили.

Сначала об освобождении Рузахунова сообщили местные телеграм-каналы. Впоследствии эту информацию подтвердили в Государственном комитете по национальной безопасности Кыргызстана.

В Казахстане во время протестов задержали около 8 тысяч человек

Рузахунова отпустили в Бишкек

Ранее видео допроса Рузахунова обнародовали на казахском телевидении. Мужчина, которого представили, как мародера, рассказал, что якобы приехал из Кыргызстана в Казахстан для участия в протестах.

Родные и друзья Рузахунова начали бить тревогу, заявляя, что музыканта похитили и пытали. Они заверили, что джазмен приехал в страну для концертов.

На родине музыканта провели акцию протеста

В Кыргызстане, тем временем, устроили акцию протеста. Люди требовали освободить музыканта, с таким же требованием выступил и киргизский МИД.

Больше здесь В Кыргызстане протестуют у посольства Казахстана: люди возмущены задержанием музыканта

Последние новости о протестах в Казахстане:

По последней информации, количество задержанных во время протестов приблизилось к 8 тысячам.

Сколько человек погибли – пока неизвестно. Точной информации власти не обнародовали.

10 января в Казахстане объявили днем национального траура.

Улицы Алматы патрулируют вооруженные военные, которые контролируют соблюдение комендантского часа.

Почему протестуют в Казахстане: смотрите результаты опроса в видео