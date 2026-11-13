"Они хотели „гойду“ – они ее получили": Киричевский об ударах по военным заводам России

Украинские дроны проводят атаки по Усть-Луге и российским ракетным заводам. Иван Киричевский рассказал о масштабах атак, оценил заявления России о "Rusty Dagger" и рассказал о споре с Польшей по поводу МиГ-29.

Украинские удары на большие расстояния охватывают российские порты, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия, связанные с производством ракет. В то же время Россия заявляет о якобы перехваченных американских Rusty Dagger, а Польша говорит о возможном обмене истребителей МиГ-29 на украинские технологии борьбы с беспилотниками.

Военный эксперт Иван Киричевский в эфире 24 Канала объяснил значение ударов по Усть-Луге, НПЗ в Киришах и заводу имени Морозова, а также оценил заявления россиян относительно американских ракет. Он резко раскритиковал позицию Польши в вопросе передачи МиГ-29 и рассказал, почему Украине, вероятно, придется вернуться к светомаскировке и какие риски это создает для украинской авиации.

Украина системно бьет по ракетным заводам России

Украинские дальнобойные беспилотники провели атаку на объекты в Ленинградской области, в частности порт Усть-Луга, НПЗ в Киришах и завод имени Морозова, где производят твердотопливные заряды для ракет. Почему этот регион настолько важен для России и какое значение имеют такие удары?

Я бы для начала предложил одну концептуальную рамку. Существует положение международного гуманитарного права об ответственности государства-оккупанта за ситуацию на оккупированной территории. А я предлагаю несколько творчески развить эту мысль: страна-агрессор должна сама отвечать за последствия войны, которую начала, в частности за то, что происходит на ее собственной территории.

Они хотели "гойду" – они ее получили. А где именно у них сгорело, какими средствами помогли сгореть и какие подразделения в этом участвовали – это уже другое дело.

Что касается Усть-Луги, то для меня это в некоторой степени приятное дежавю. Во время весенней волны атак на российские порты в 2026 году к соответствующим операциям, согласно информации, которую можно было обнародовать, присоединялся и наш полк "Рейд". Поэтому это направление уже хорошо знакомо украинским Силам обороны.

Особенность Усть-Луги заключается в том, что Россия развивала этот порт в 2010-х годах как важный удаленный маршрут для экспорта. Почему речь шла не только о нефти и нефтепродуктах, но и о других грузах. На мой взгляд, российское руководство рассчитывало, что даже в случае большой войны против Украины сможет беспрепятственно использовать эту инфраструктуру.

Когда порт развивали, в Москве вряд ли могли представить, что у Украины появятся дальнобойные средства, способные самостоятельно преодолевать расстояние до Ленинградской области. А теперь беспилотники, запущенные с украинской территории, достигают объектов, которые россияне считали достаточно удаленными от зоны боевых действий.

Когда россияне строили Усть-Лугу, кто мог подумать даже в самых смелых фантазиях, что у нас появятся дальнобойные средства, способные долететь до Ленинградской области своим ходом? Запустили с территории Украины – и оно долетело.

Но важны не только удары по портам или нефтеперерабатывающим заводам. Завод имени Морозова является частью российского ракетного производства, и его поражение вписывается в гораздо более широкую тенденцию. Украинские Силы обороны систематически наносят удары как по пусковым установкам "Искандеров" и С-400, так и по предприятиям, обеспечивающим производство соответствующего вооружения.

По моим наблюдениям, в течение этого года повреждения получили как минимум десять ключевых заводов, связанных с российской ракетной программой. Мониторинговая группа "Око Гора" также сообщала, что октябрь стал рекордным по количеству атак на российские предприятия военно-промышленного комплекса: речь шла о 18 пораженных объектах.

То есть мы наблюдаем не единичные случайные атаки, а длительную работу против важного сегмента российской военной промышленности. Украина пытается ограничить возможности противника не только запускать ракеты, но и производить новые.

У нас до сих пор считается оригинальной мысль, что нужно не только сбивать стрелы, но и охотиться на лучников. Но охота на самих лучников и на цикл производства луков уже ведется такими темпами, что россияне не успевают это учитывать.

Общество настолько быстро привыкает к результатам украинских дальнобойных операций, что порой перестает замечать их масштаб. Хотя еще недавно удары по предприятиям, от которых зависит производство российских баллистических ракет, казались гораздо более сложной задачей. Теперь такие атаки происходят регулярно, а завод имени Морозова является одним из объектов соответствующей производственной цепочки.

Что известно об американских ракетах Rusty Dagger

Российское Минобороны заявило о якобы перехвате четырех американских крылатых ракет Rusty Dagger, но впоследствии часть сообщений начали удалять. Что это за вооружение, могла ли Украина его получить и связано ли поведение россиян с переговорами США и России в Абу-Даби?

Прежде всего возникает вопрос: есть ли эти ракеты в Украине вообще? Прошлой осенью появлялись оптимистичные сообщения о планах Соединенных Штатов передать нам до трех тысяч таких средств. Но заявления о намерениях и фактические поставки – разные вещи, поэтому я бы не спешил делать выводы из российских заявлений.

Rusty Dagger разрабатывали в рамках американской программы ERAM, которая стартовала в 2024 году и достигла определенного этапа реализации в 2026-м. Речь идет о малогабаритной крылатой ракете, которая по своему классу находится где-то между традиционными крылатыми ракетами и реактивными ударными беспилотниками. В мире до сих пор нет полного единодушия даже относительно того, как правильно называть такие средства.

Для сравнения можно упомянуть российскую "Бандероль". Она имеет боевую часть массой примерно 130 килограммов при общей взлетной массе около 260 килограммов. Это относительно компактное средство поражения, и Rusty Dagger относится примерно к той же концептуальной категории, хотя характеристики конкретных образцов могут отличаться.

Американцы еще с 2010-х годов рассматривали возможность создания более дешевых ракет для войны будущего. Они понимали, что не всегда целесообразно применять дорогостоящие системы вроде "Томагавк" или AGM-158 JASSM, если определенную задачу можно выполнить значительно более дешевым средством.

Однако с практической реализацией таких идей возникали трудности. В итоге именно Россия и Украина начали широко применять малогабаритные реактивные ударные средства раньше, чем соответствующие американские программы смогли достичь значительных масштабов.

Американцы еще с 2010-х годов понимали, что для войны будущего нужны не только дорогие ракеты типа "Томагавк" или JASSM, но и что-то более дешевое. Но у них лет десять это не очень получалось. А первыми применять такие малогабаритные реактивные средства начали россияне и мы.

Еще один важный момент – объемы производства. Даже по самым оптимистичным планам выпуск Rusty Dagger должен был достигать примерно 50 единиц в месяц. Поэтому к сообщениям о возможной передаче тысяч ракет следует относиться с пониманием того, сколько времени может потребовать их производство.

Украина тем временем имеет собственные разработки подобного назначения. В частности, это "Паляница" и более известный в медиапространстве "Барс". На мой взгляд, при атаках на российскую территорию вероятность применения таких украинских средств не стоит недооценивать. К тому же "Паляницу" и "Нептун" объединяет один производитель, который занимается выпуском этих изделий.

Поэтому я не вижу оснований безоговорочно верить российским сообщениям. Москва регулярно заявляет о военных успехах, не соответствующих реальной ситуации. Мы даже видим, как российская пропаганда объявляет захваченными территории Донбасса, которые на самом деле остаются под украинским контролем.

Привиделся ли россиянам Rusty Dagger – это их проблемы. А что там на самом деле летело, пока не подлежит разглашению. К этой истории я предлагаю относиться с определенным скепсисом.

Связано ли удаление российских сообщений с присутствием американской делегации на переговорах в Абу-Даби, утверждать не могу. Но и сами заявления о якобы сбитых ракетах не являются достаточным подтверждением того, что Украина получила и применила "Rusty Dagger".

МиГ-29 в обмен на украинские технологии дронов

Польское Минобороны сообщило о договоренностях по передаче Украине истребителей МиГ-29 в обмен на технологии борьбы с беспилотниками. О каких именно разработках может идти речь и почему Польша заинтересована в украинском опыте перехвата дронов?

Вы знаете, на протяжении всех лет полномасштабной войны я старался занимать умеренную позицию в отношении Польши. Считал, что нам не стоит обострять противоречия с поляками, поскольку сотрудничество с ними чрезвычайно важно. Но когда дело дошло до обсуждения передачи одного летающего и одного нелетающего МиГ-29, у меня, откровенно говоря, кончилось терпение.

Объясню, почему это вызывает такую реакцию. У Польши уже есть определенные наработки в сфере противодействия беспилотникам. Например, она использует американские дроны-перехватчики Mirops, которые я считаю довольно эффективными. Украинские военные также работают с такими системами и демонстрируют хорошие результаты.

У поляков начинают появляться собственные разработки дальнобойных беспилотников, в частности аппаратов, которые по концепции напоминают "Шахеды" в отдельном сегменте применения. Поэтому вполне понятно, что они заинтересованы в украинских технологиях, ведь наша армия имеет большой практический опыт борьбы с российскими дронами.

Но вопрос заключается в том, что что именно Польша готова предложить взамен. Прошлым летом польский журналист, написавший книгу "Польша на войне", выдвинул версию, что в обмен на имеющийся парк МиГ-29 может рассматриваться передача польской стороне партии дальнобойных дронов Fire Point и соответствующих технологических наработок. Это была именно версия, а не подтвержденная договоренность.

Теперь же создается впечатление, что поляки хотят получить гораздо больше, чем готовы отдать. И если действительно речь идет лишь об одном пригодном к полетам самолете и еще одном, который не может летать, то для меня такое предложение выглядит несоразмерным.

Все эти годы я старался не обострять противоречия с поляками, потому что сотрудничество с ними важно. Но когда речь идет об одном летающем МиГе и одном нелетающем, у меня уже терпение лопнуло. Если они решили передавать нам по принципу "вот тебе, Боже, что мне не нужно", то и обмен с нашей стороны может быть соответствующим.

Конечно, нужно справедливо оценивать и наши технологии. Украина действительно достигла значительных результатов в создании зенитных беспилотников, но это не означает, что они уже совершенны. Многие такие устройства приходится постоянно совершенствовать, менять электронику, дорабатывать системы наведения и другие компоненты.

Я хорошо знаю это по работе над поддержкой подразделений, для которых мы собираем средства на зенитные дроны. Такие системы требуют регулярной доработки, и это вполне естественно для технологий, которые развиваются непосредственно во время войны. Поэтому, если польские партнеры стремятся перенять украинский опыт, они должны понимать не только преимущества наших разработок, но и объем работы, который стоит за их совершенствованием.

Есть и более широкий политический вопрос. Часть польских аналитиков постоянно сетует, что Польша недостаточно вовлечена в переговоры о будущем Украины и европейской безопасности. Они хотели бы видеть свою страну среди главных участников процесса, примерно на уровне Франции или Германии.

Но такая роль предполагает не только политические амбиции, но и готовность брать на себя соответствующие расходы и обязательства. На мой взгляд, польская сторона не всегда демонстрирует готовность платить эту цену. Если государство хочет играть более весомую роль в вопросах европейской безопасности, оно должно подтверждать свои претензии конкретными действиями.

Польские аналитики хотели бы, чтобы Польша занимала в переговорах чуть ли не роль Франции или Германии. Но есть нюанс – они не готовы за это платить. А если не готовы, то не стоит требовать какого-то особого отношения.

Особенно странно это выглядит с учетом того, что, по моей информации, в Польше на бумаге остается не менее 12 МиГ-29. Их техническое состояние может быть разным, часть самолетов могла быть списана, но даже непригодные к полетам машины могут представлять интерес для Украины.

Сегодня мы уже используем F-16, рассчитываем на дальнейшее развитие авиации и обсуждаем перспективы получения Gripen. Но боевое применение украинских МиГ-29 продолжается, как и подготовка пилотов на этих самолетах. Поэтому дополнительные машины, даже если они требуют ремонта или могут использоваться в качестве источника комплектующих, остаются для нас актуальными.

Я считаю, что такая помощь могла бы быть полезной еще в течение следующих пяти лет. Польская сторона должна понимать, что речь идет не об устаревшей технике, которая Украине уже не нужна, а о самолетах, которые до сих пор выполняют боевые задачи.

А если поляки решили торговаться за каждый такой МиГ, тогда и Украина имеет право определять, на каких условиях будет передавать свои технологии. Не думаю, что мы должны автоматически соглашаться на любые предложения только потому, что Польша является нашим соседом и партнером.

Друзьям-полякам передаем паяльник, пусть они там дальше разбираются с микросхемами. Можно еще передать инструкцию, как их паять в зенитном дроне. Если они торгуются с нами за каждый ржавый МиГ, то и помощь с нашей стороны пусть оценивают соответственно.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с Польшей, и я не отрицаю его значение для Украины. Но сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Если польская сторона хочет получать наши технологические наработки и претендовать на весомую роль в вопросах европейской безопасности, она должна демонстрировать соответствующий уровень готовности помогать Украине.

Почему Киевской области может понадобиться светомаскировка

Рада обороны Киевской области рекомендовала усилить режим светомаскировки для бизнеса, коммунальных предприятий и жилого сектора. Могут ли российские беспилотники использовать освещенные объекты в качестве ориентиров и насколько эффективным будет такое решение?

К сожалению, однозначно ответить, насколько эффективным будет светомаскировка против всех современных российских беспилотников, сейчас сложно. Именно поэтому, на мой взгляд, придется перестраховываться. Причем не исключаю, что впоследствии соответствующие рекомендации могут распространиться не только на Киевскую область, но и на другие области Украины.

В 2022 году ситуация была несколько иной. Тогда российская авиация еще совершала полеты непосредственно над районами, где велись боевые действия, а российские самолеты применяли обычные авиабомбы, для сброса которых необходимо было приближаться к цели. Нынешних возможностей применения управляемых авиабомб с расстояния в несколько десятков километров тогда еще не было в том объеме, который мы наблюдаем сейчас.

Вспомните бои за Киев. Российская авиация долетела до окраин столицы. Я также помню сообщение об эпизоде, когда российский вертолет Ка-52 якобы добрался до Полтавской области и нанес удар в районе Пирятина. В таких условиях светомаскировка имела вполне понятное назначение.

После того как российская авиация перестала свободно действовать за линией фронта, необходимость в столь строгом режиме уменьшилась. Но теперь возникают другие угрозы, связанные с развитием систем наведения беспилотников.

Проблема в том, что нельзя сводить все возможности российских дронов только к средствам связи. На них могут устанавливать оптические камеры, а изображение с таких камер при определенных условиях передается в режиме реального времени. Кроме того, противник разрабатывает системы, которые помогают беспилотникам ориентироваться по визуальным признакам местности.

Главное управление разведки сообщало, в частности, о применении россиянами системы "Сусанин". Если объяснять ее принцип очень упрощенно, бортовой компьютер может иметь подготовленное изображение маршрута, а камера сопоставляет его с тем, что видит во время полета.

Россияне используют спутниковые снимки, на которых можно различить особенности местности, населенные пункты и другие ориентиры. Соответствующее изображение загружают в систему, а беспилотник может использовать его для проверки собственного маршрута. При необходимости курс корректируется с помощью навигационных средств.

На российских дронах установлены оптические камеры. ГУР активно говорит о системе "Сусанин", когда в компьютере заложено изображение маршрута, а камера проверяет, правильно ли летит беспилотник. И при таком наведении световые ориентиры тоже могут иметь значение.

Например, освещенный населенный пункт или большой объект инфраструктуры может быть заметен с воздуха и помогать ориентироваться. Поэтому рекомендации по светомаскировке имеют определенную логику, хотя я не стал бы утверждать, что ее внедрение автоматически сделает все российские беспилотники менее эффективными.

Есть еще одно обстоятельство, что обязательно нужно учитывать. Там, где нет достаточного покрытия наземными средствами противовоздушной обороны, для перехвата российских дронов вынуждена задействоваться украинская авиация. Об этом неоднократно говорили Воздушные силы.

А украинским пилотам также нужны понятные ориентиры. Если полностью отключить освещение на больших территориях, это может затруднить определение местоположения населенных пунктов и повлиять на выполнение задач в воздухе. В частности, важно не создавать дополнительных рисков при перехвате беспилотников вблизи жилой застройки.

На мой взгляд, именно поэтому решение о светомаскировке нужно принимать с учетом потребностей как наземной противовоздушной обороны, так и авиации. Возможно, придется применять гибкие правила в зависимости от ситуации в конкретных районах.

Я думаю, что со временем мы будем вынуждены вернуться к светомаскировке, но, возможно, с некоторыми гибкими особенностями. Нужно ограничить возможности россиян, но при этом не ограничивать возможности нашей авиации.

Поэтому сейчас я рассматриваю усиление светомаскировки как превентивную меру. Украина должна учитывать развитие российских систем наведения, но в то же время важно сохранить эффективность собственных средств противодействия воздушным угрозам.

Киричевский о светомаскировке в Киевской области: смотрите видео